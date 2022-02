Interlandloopbaan op de tocht voor Zouma na katschopincident

Donderdag, 10 februari 2022 om 10:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:31

De kans bestaat dat Kurt Zouma zich voorlopig niet bij de Franse nationale ploeg hoeft te melden. De verdediger van West Ham United kwam in opspraak nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe hij zijn kat mishandelt en door zijn miljoenenvilla schopt. Zouma kreeg van de club een fikse geldboete en zag het sponsorcontract met Adidas per direct eindigen. Ook de Franse bondscoach Didier Deschamps heeft zich nu uitgesproken over het incident.

Deschamps veroordeelt de acties van Zouma. "Het is ontoelaatbaar, ondraaglijk en wreed. De beelden zijn schokkend en ondraaglijk", aldus de Franse bondscoach in gesprek met France 3. Ondanks zijn vernietigende reactie, weigerde Deschamps op voorhand uit te sluiten dat hij Zouma niet meer zou selecteren. "Ik ben geen aanklager, ik ben er om op basis van bepaalde criteria spelers te selecteren. Ik heb eerder meegemaakt dat spelers in de fout waren gegaan en een tijdje niet werden geselecteerd. Ik hou vast aan die werkwijze."

Zouma kreeg van West Ham een boete van 300.000 euro, een bedrag dat zal worden gedoneerd aan liefdadigheidsinstellingen voor dierenwelzijn. Adidas heeft het sponsorcontract van Zouma ter waarde van 120.000 euro per jaar opgezegd. Op de beelden, die naar buiten werden gebracht door The Sun, is te zien hoe Zouma zijn kat laat vallen en de keuken van zijn Londense villa intrapt. Daarna is te zien dat de elfvoudig Frans international de kat achternazit en schoenen in diens richting gooit. West Ham liet weten 'geschokt' te zijn door de beelden en de dierenmishandeling te veroordelen.

Zouma is geen onomstreden basiskracht bij de Franse nationale ploeg. Deschamps kiest doorgaans voor een driemansdefensie met Raphaël Varane, Jules Koundé en Theo Hernández. Ook Presnel Kimpembe is een optie voor het centrum. Zouma kwam tot dusver elf keer in actie namens de nationale ploeg. De laatste keer dat hij negentig minuten maakte was op 16 november in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland (0-2 winst).