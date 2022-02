‘Alarma Benzema’ houdt Real in zijn greep in aanloop naar CL-kraker

Donderdag, 10 februari 2022 om 09:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:35

Het is nog maar zeer de vraag of Karim Benzema dinsdag namens Real Madrid in actie kan komen in de Champions League. De aanvaller is herstellende van een dijbeenblessure en voert momenteel een race tegen de klok voor de kraker tegen Paris Saint-Germain. Gehoopt werd dat Benzema zaterdag tegen Villarreal zijn rentree zou maken, maar die wedstrijd komt te vroeg. De Fransman traint nog altijd individueel.

Benzema raakte eind januari in de thuiswedstrijd tegen Elche geblesseerd aan zijn dijbeen en moest de ontmoetingen met Athletic Club (Copa del Rey) en Granada laten schieten. Verwacht werd dat hij zaterdag tegen Villarreal weer speelminuten zou maken in aanloop naar de clash met Paris Saint-Germain, maar Marca meldt dat die wedstrijd te vroeg komt. Benzema heeft zich wel weer gemeld op het trainingsveld, maar is nog niet aangesloten bij de groepstraining. Hij traint individueel.

Er heerst paniek bij de gedachte aan een terugval bij Benzema. Toen hij tegen Elche geblesseerd raakte, was in eerste instantie sprake van een lichte blessure. Er bleek echter een klein scheurtje in zijn dijbeen te zitten. Sindsdien zijn artsen en fysio in de weer om Benzema op tijd fit te krijgen voor de kraker tegen PSG, maar het duel met de Franse grootmacht lijkt te vroeg te komen. Het duel met Villarreal is nagenoeg uitgesloten voor Benzema, meespelen tegen PSG wordt een serieus probleem.

Er is wel goed nieuws te melden rond Ferland Mendy. De verdediger heeft een deel van de groepstraining mee kunnen doen en de kans dat hij tegen PSG in actie kan komen is groter dan Benzema. Vermoedelijk wordt hij tegen Villarreal gespaard, zodat hij dinsdag minuten kan maken. Marca acht het van 'vitaal belang' dat Mendy in actie komt tegen PSG, 'gezien zijn defensieve degelijkheid'. Dinsdag staat dus de heenwedstrijd in het Parc des Princes op het programma, op 9 maart is de return.