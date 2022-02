Sjoerd Mossou kritisch op ‘wegduikend’ Ajax: ‘Voor de zoveelste keer’

Donderdag, 10 februari 2022 om 07:54 • Laatste update: 08:25

Sjoerd Mossou prijst de manier waarop Erik ten Hag woensdagavond voorafgaand aan het TOTO KNVB Beker-duel tussen Ajax en Vitesse (5-0) sprak over het vertrek van Marc Overmars als directeur voetbalzaken, na diens grensoverschrijdende gedrag richting vrouwelijke collega’s. “Ten Hag, van nature geen groot mediatalent, slaagde erin precies de juiste toon aan te slaan. Nadrukkelijk legde de trainer éérst de pijn bij de gedupeerde slachtoffers, toonde zich menselijk, aangeslagen, eerlijk en kwetsbaar”, somt de journalist van het Algemeen Dagblad op in zijn column.

Mossou is desondanks van mening dat Ajax ‘wéér tekortschiet’ op het gebied van crisiscommunicatie, ‘ook bij de meest ingrijpende zaak in vele jaren’. Algemeen directeur Edwin van der Sar sprak woensdagavond in besloten kring wel de businessclub toe omtrent de heikele kwestie. “Maar voor de zoveelste keer dook de hoogste baas van Ajax weg toen het hem in het openbaar te lastig werd.” Hij wijst erop dat Ten Hag ook al ‘de vooruitgeschoven pion’ was in de zaak rondom Quincy Promes, beschuldigd van een zwaar steekincident, en dat de club geen enkele reactie gaf op het nieuws over de vermeende crypto-zwendel waar eerder Overmars al bij betrokken was als ambassadeur.

Erik ten Hag reageert voor het eerst op het nieuws rondom Marc Overmars. "Dit is gewoon rampzalig, met name voor de gedupeerden" pic.twitter.com/o63EtEqIDm — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2022

“En toen Ajax begin dit jaar vier besmette spelers liet terugvliegen vanuit Portugal, dwars tegen het coronaprotocol in? De Amsterdamse club weigerde elke reactie of verklaring - en liet na anderhalve week zwijgen trainer Ten Hag maar weer opdraven als woordvoerder, in dat bewuste geval met veel minder resultaat. Dat de Ajax-clubleiding juridisch gezien op eieren loopt in de kwestie rond Overmars, mag geen excuus zijn”, benadrukt Mossou. “De sensitieve hamvraag is nog steeds of Van der Sar al langer wist van het wangedrag van Overmars - en in welke mate precies.”

Volgens het NRC en het Algemeen Dagblad was het grensoverschrijdende gedrag van Overmars al veel langer bekend bij Ajax, op basis van navraag bij (ex-)medewerkers van de club. Volgens deze personen kan het gedrag van Overmars de rest van de clubleiding onmogelijk zijn ontgaan. Van der Sar ontkende eerder deze week stellig dat hij daarvan wist. Mossou snapt wel waarom de oud-doelman wordt weggehouden bij de camera’s en microfoons in een crisissituatie. “Hij is er niet goed in", stelt de journalist. "Van der Sar voelt zich er niet senang bij, en Ajax wenst als beursgenoteerd bedrijf geen communicatieve risico’s te nemen, mogelijk bang voor uitglijders.”

“Maar de zaak-Overmars is moreel en maatschappelijk gezien domweg te belangrijk om weg te duiken. Óók voor het besmeurde imago van Ajax, de grootste club van Nederland.” Mossou benadrukt dat sponsors openlijk twijfelen over hun samenwerking met Ajax en dat supporters zich schamen voor het feit dat dit heeft kunnen gebeuren op de werkvloer van hun favoriete club. “Als hoogste baas kún je je in dat licht niet beperken tot een summiere verklaring in een persbericht, in plaats van voor de troepen te gaan staan. Zeker niet in een publiciteitswereld als die van het voetbal. Ajax heeft leiderschap nodig, juist nu, moreel leiderschap vooral. Als Van der Sar dat niet kan of wil bieden, is het ernstig de vraag of er nog wel toekomst voor hem is in Amsterdam.”

Johan Derksen was juist niet onder de indruk van het gesprek van Ten Hag, die de nadruk legde op de 'gedupeerden': de werkneemsters die te maken kregen met het grensoverschrijdend gedrag van Overmars. Volgens Derksen valt hun leed echter in het niet bij dat van het gezin van Overmars. "Iedereen is gehersenspoeld", zei hij tijdens de uitzending van VI Vandaag over de uitspraken van de trainer. "Hij haast zich om te zeggen dat de situatie voor de vrouwen het allerergst is. Dat vind ik niet.”

“Het allerergst is het voor de vrouw en kinderen van Marc Overmars. Daar vind ik het ergst voor. Hoe zij nu door het leven moeten, vind ik tien keer erger dan een vrouw die een dickpic op haar telefoontje krijgt." Met Overmars zelf heeft Derksen geen medelijden. "Als hij het gedaan heeft, vind ik het niet erg voor Overmars. Maar voor zijn gezin wel."