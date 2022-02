Terneergeslagen Daley Blind vol ongeloof over gedrag van Marc Overmars

Daley Blind was zondag vlak voor middernacht nog wakker toen het nieuws van het vertrek van Marc Overmars bij Ajax bekend werd, na diens grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen. De verdediger van Ajax en het Nederlands elftal hoorde het via de media, zo vertelde hij woensdagavond na de zege in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker op Vitesse (5-0). “Ik was vol ongeloof en wist niet wat ik moest denken.”

Overmars vertrok omdat hij zich voor een langere periode schuldig heeft gemaakt aan ongewenst gedrag jegens vrouwelijke collega's bij Ajax. “We kennen de details niet, maar iedereen op de club was maandag terneergeslagen. Er was veel ongeloof. We hebben er lang over gepraat”, vertelde Blind aan het ANP. “Gelukkig heeft het geen invloed op ons spel gehad. We moeten ons focussen op presteren op het veld.”

Erik ten Hag reageert voor het eerst op het nieuws rondom Marc Overmars. "Dit is gewoon rampzalig, met name voor de gedupeerden" pic.twitter.com/o63EtEqIDm — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2022

“We willen prijzen winnen en strijden nog steeds op drie fronten. We hebben een mentaal sterke ploeg. Dat blijkt wel weer.” Overmars voetbalde in de jaren negentig al met Danny Blind, de vader van Daley. “Hij was vaak op de club en kwam ook bij trainingen kijken. Hij hield ook contact met spelers als ze zijn vertrokken bij Ajax. Ik heb zeker een band met hem. Overmars was misschien wel de beste technisch directeur van de laatste jaren bij Ajax.”

“Hij heeft het fantastisch gedaan. Maar dat staat natuurlijk los van wat er nu is gebeurd. Ik denk aan de vrouwen, met wat met ze gebeurd is. Maar ik ken Marc ook goed. Het is moeilijk. Er komt vooral veel ongeloof bij kijken nu. Ik heb hem wel even gesproken over WhatsApp”, besloot Blind. Erik ten Hag wist niet wat hij hoorde toen bleek dat Overmars ging vertrekken bij Ajax omdat de directeur voetbalzaken zich gedurende een langere periode schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. "Ik was totaal verbijsterd”, zei hij voorafgaand aan de bekerwedstrijd. "Dit is rampzalig. Met name voor de gedupeerden, voor de vrouwen. Daar heb ik het moeilijk mee."

Ten Hag wilde voor de camera's van ESPN vooral stilstaan bij de slachtoffers. "Het leed dat hen is aangedaan is heel erg. Daar heb ik het moeilijk mee. Iedereen verwerkt dit voor zichzelf. Ik trek me dan vaak terug, ik ben wat stiller dan normaal. Ik moet energie uitstralen naar mijn elftal, maar in de dagen na het nieuws is dat moeilijk." Ten Hag zei zich niet verraden te voelen. "Ik ken ook de feiten niet. Dat is allemaal privacy. Er zal een goed intern onderzoek moeten worden gedaan. Natuurlijk zijn er stappen genomen, dus er zal aanleiding voor zijn geweest. Marc heeft voor zichzelf een conclusie getrokken."