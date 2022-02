Ook EA Sports neemt maatregelen na nieuws over Marc Overmars

Donderdag, 10 februari 2022 om 07:05

Marc Overmars is door spelontwikkelaar EA Sports uit de videogame FIFA 22 gehaald. De oud-voetballer heeft zich gedurende een langere periode schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Ajax en vertrok afgelopen zondag bij de Amsterdamse club. Overmars, oud-voetballer van onder meer Ajax, Arsenal en Barcelona, was sinds 2017 een van de vele oud-voetballers die als iconen in de FIFA-titel uitkomen.

EA Sports meldt dat de Icon-kaart van Overmars is verwijderd uit FIFA Ultimate Team Packs en Ultimate Draft. In het speltype drafts is het mogelijk voor spelers om verschillende voetballers te kiezen voor een bepaald aantal wedstrijden. Via het openen van packs kunnen willekeurige voetballers verschijnen. Overmars komt daar vanaf nu niet meer in voor.

Vorige week werd ook Mason Greenwood uit de populaire voetbalgame gehaald. De aanvaller van Manchester United wordt verdacht van onder meer verkrachting. EA Sports deed eerder hetzelfde met de digitale items van Benjamin Mendy. De verdediger, die door Manchester City op non-actief is gesteld, is aangeklaagd voor zeven verkrachtingen.

Eerder overkwam André Onana al hetzelfde wegens zijn dopingschorsing: de doelman van Ajax en het nationale elftal uit Kameroen is nog steeds niet teruggeplaatst in de populaire game. Ook Marco van Basten werd tijdelijk verwijderd, nadat hij in november 2019 tijdens een uitzending van het voormalige FOX Sports ‘Sieg Heil’ zei na een interview van Hans Kraay jr. met Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth.

Het internationale jeugdtoernooi dat SV Epe traditiegetrouw met Pasen houdt, draagt niet langer de naam van Overmars. Hij was behalve directeur van Ajax ook het boegbeeld van de plaatselijke trots in Epe, waar het nieuws dan ook insloeg als een bom. Overmars groeide als voetballer op bij SV Epe. Hij verruilde de dorpsclub als veertienjarige voor Go Ahead Eagles. Een glansrijke loopbaan volgde, waarna de amateurclub in 2003 besloot het vermaarde jaarlijkse internationale jeugdtoernooi om te dopen tot het Marc Overmars Paastoernooi. Maandag koos het bestuur ervoor om een einde aan deze koppeling te maken.