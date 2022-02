Ga jij naar Benfica - Ajax of Maccabi Tel Aviv - PSV? We horen graag je verhaal!

Donderdag, 10 februari 2022 om 11:00 • Dominic Mostert

De drie Europese clubcompetities worden deze maand weer hervat en vijf Nederlandse deelnemers zijn nog in de race. De komende maanden wil Voetbalzone de belevenis van de supporters centraal stellen in dit historische seizoen. In de nieuwe rubriek VZ Travel willen we artikelen schrijven op basis van de ervaringen van supporters die hun clubs steunen in het buitenland. Reis jij deze maand naar Portugal voor Benfica - Ajax, of naar Israël voor Maccabi Tel Aviv - PSV, dan komen we graag met je in contact!

Ajax gaat op woensdag 23 februari op bezoek bij Benfica, terwijl PSV op donderdag 24 februari in Israël tegen Maccabi speelt. Ga je naar een van deze wedstrijden en lijkt het je leuk om je ervaringen met het publiek van Voetbalzone te delen, dan horen we graag van je voordat je vertrekt. Helaas mag Vitesse van de UEFA geen toeschouwers meenemen naar de wedstrijd tegen Rapid Wien van donderdag 17 februari; in volgende ronden komen we ook graag in contact met supporters van Vitesse, Feyenoord en AZ.

Als het je leuk lijkt om je ervaringen met Voetbalzone te delen, of als je aanvullende vragen hebt, stuur dan een e-mail naar [email protected]