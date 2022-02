Berghuis over Gravenberch: ‘Oh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen?’

Woensdag, 9 februari 2022 om 23:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:54

Steven Berghuis is blij dat Ryan Gravenberch weer snel bij de selectie van Ajax aansluit. Berghuis, die afgelopen zondag in het Eredivisie-duel met Heracles Almelo (3-0 winst) en woensdagavond in het TOTO KNVB Beker-duel met Vitesse (5-0 winst) indruk maakte als linkermiddenvelder, laat weten dat Gravenberch op donderdag terug zal keren in de selectie na een quarantaineperiode. Tijdens het interview na afloop van de bekerzege realiseert Berghuis zich dat hij niet geacht werd de informatie over zijn ploeggenoot te delen.

Waar Berghuis zijn minuten bij Ajax dit seizoen vooral als aanvallende middenvelder maakte, liet hij afgelopen week, bij afwezigheid van Gravenberch, zien ook uitstekend uit de voeten te kunnen als linkermiddenvelder. Na de wedstrijd tegen Vitesse wordt Berghuis voor de camera van ESPN gevraagd of Gravenberch hem al heeft geappt. “Naar mij?”, zegt Berghuis lachend. “Volgens mij komt hij morgen, hij was het helemaal zat. Hij voelde niks, maar hij zit nog steeds in quarantaine. Oh, dat mag ik eigenlijk niet zeggen?” Berghuis verwacht niet dat Gravenberch zijn basisplaats kwijt zal raken. “Ryan kan ook wel aardig ballen. We hebben hem ook nodig.”

Als nummer 8 werd Berghuis tegen Vitesse veelvuldig in het aanvalsspel van de Amsterdammers betrokken. “Zo lang ik maar veel aan de bal kom en de bal vaak raak. Als ik het spel naar me toe kan trekken, voel ik me daar heel prettig bij. Vooral in de eerste helft kwam ik lekker in dat ritme. Dat brengt mooie variaties en dynamiek in het spel.” Voor de 33-voudig international van het Nederlands elftal komt het niet als een verrassing dat hij als linkermiddenvelder goed uit de voeten kan. “Natuurlijk is het aanpassen, maar in de jeugd heb ik ook altijd linkshalf gespeeld. Dat komt nu wel een beetje terug. Natuurlijk moet het dan goed vallen, daarin worden we goed geholpen door de trainers. De trainers zetten ons goed neer in de posities. Daar gaat heel veel informatie aan vooraf.”

Ten Hag laat zich na afloop van de ruime bekeroverwinning op Vitesse bij ESPN ook lovend uit over Berghuis. “Ik vond hem wederom geweldig spelen. De driehoek met hem, Daley Blind en Dusan Tadic heeft gevoel met elkaar. Het accordeert. Toen Ryan (Gravenberch, red.) wegviel, was dit voor mij dan ook een ABC-tje", laat Ten Hag weten. “Ik denk dat wij uitstekend gespeeld hebben. De trainer heeft zeker genoten en ik denk de fans ook. Er zat veel energie in de ploeg. Dit is wat ik graag wil zien en ik hoop dat we dit kunnen continueren.”