Derksen ziet reactie van ‘gehersenspoelde’ Ten Hag op gedrag Overmars

Woensdag, 9 februari 2022 om 23:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:37

Johan Derksen is het niet eens met een uitspraak die Erik ten Hag woensdagavond deed over het wangedrag van Marc Overmars bij Ajax. Voorafgaand aan het duel tussen Ajax en Vitesse (5-0) legde de trainer de nadruk op de 'gedupeerden': de werkneemsters die te maken kregen met het grensoverschrijdend gedrag van Overmars. Volgens Derksen valt hun leed echter in het niet bij dat van het gezin van Overmars.

In de uitzending van VI Vandaag kijkt Derksen naar beelden van het interview met Ten Hag. "Iedereen is gehersenspoeld", zegt hij over de uitspraken van de trainer. "Hij haast zich om te zeggen dat de situatie voor de vrouwen het allerergst is. Dat vind ik niet. Het allerergst is het voor de vrouw en kinderen van Marc Overmars. Daar vind ik het ergst voor. Hoe zij nu door het leven moeten, vind ik tien keer erger dan een vrouw die een dickpic op haar telefoontje krijgt." Met Overmars zelf heeft Derksen geen medelijden. "Als hij het gedaan heeft, vind ik het niet erg voor Overmars. Maar voor zijn gezin wel."

Op sociale media krijgt Ten Hag juist veel lof voor de manier waarop hij reageerde op de situatie. Journalisten als Hélène Hendriks, Sjoerd Mossou en Freek Jansen vinden dat hij de juiste toon aansloeg. Ten Hag sprak van een 'rampzalige' situatie, met name voor de vrouwen. "Daar heb ik het moeilijk mee. Iedereen verwerkt dat voor zich. Ik trek me dan vaak terug. Je bent wat stiller, hebt minder energie. Maar in de eerste uren, eerste dagen is het moeilijk." Ten Hag zei 'verbijsterd' te zijn door de gebeurtenissen rond de club.

Na afloop van de wedstrijd vertelt hij aan De Telegraaf dat Overmars zelf ook 'zeer aangeslagen' is. De trainer sprak zaterdagavond met de directeur, een dag voordat het nieuws naar buiten kwam. "Natuurlijk steun ik hem. Dat is vanzelfsprekend. Ik heb nog veel vragen, maar de antwoorden zal ik niet te horen krijgen, omdat het privacy is. We kennen de individuele gevallen niet. Het is moeilijk om conclusies te trekken."

"Het heeft me totaal verrast en overvallen", aldus Ten Hag, die zichzelf niet verwijt dat hij niets heeft gemerkt van het gedrag van Overmars. "Natuurlijk heb ik me die vraag ook gesteld. Als ik het had gezien, zeg je daar als vriend iets van. De film heb ik afgedraaid. Maar het is nog zo vers. Nee, onze vriendschap verandert niet, want die is heel sterk."

Goed interview van Ten Hag! #ajavit — Hélène Hendriks (@hendrikshelene) February 9, 2022

Ten Hag is niet de baas van de club, blijf het gek vinden dat de trainer (als eerste) het woord moet voeren over dit soort zaken, maar hij verwoordt dit wel echt goed. — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) February 9, 2022

Knap en sterk verwoord van Erik ten Hag. #Ajax https://t.co/z8z0r3xqlp — Freek Jansen (@Freek_JansenVI) February 9, 2022