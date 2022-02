Sierd de Vos ziet ‘golazo’: ‘Voordat die hersens de benen laten sluiten...'

Woensdag, 9 februari 2022 om 23:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:35

Real Betis heeft een grote stap gezet in de richting van de finale van de Copa del Rey. Woensdagavond waren de Andalusiërs met 1-2 te sterk op bezoek bij Rayo Vallecano. Commentator Sierd de Vos ging met name bij de winnende treffer van los Béticos uit zijn dak, daar William Carvalho verdediger Alejandro Catena op fraaie wijze poortte voordat hij afrondde. De return van de halve finale vindt plaats op 3 maart in het Benito Villamarín.

Een stunt leek in de maak toen Rayo Vallecano in de vijfde minuut al op voorsprong kwam. Na een lange rush over de rechterflank bezorgde Iván Balliu een voorzet op maat bij Álvaro García, die goed voor zijn directe tegenstander kwam en van dichtbij binnenknikte: 1-0. Halverwege het eerste bedrijf stelde Betis orde op zaken. Op circa 25 meter van het vijandige doel werd Borja Iglesias aangespeeld door Nabil Fekir. De spits wurmde zich tussen twee verdedigers door en haalde van afstand succesvol uit: 1-1.

GOLAZO?? Carvalho schiet namens Betis de 2-1 tegen de touwen ?? Houdt Betis deze voorsprong vast?#ZiggoSport #CopaDelRey #VallecanoBetis pic.twitter.com/sBsN2JFQdP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 9, 2022

De winnende en tevens mooiste treffer van de avond viel halverwege de tweede helft. Cristian Tello gaf een breedtepass aan de meegekomen Carvalho. De middenvelder speelde Catena door de benen en rondde vervolgens oog in oog met doelman Stole Dimitrievski op koelbloedige wijze af: 1-2. De Vos was onder de indruk van het doelpunt, al had Catena in zijn ogen meer kunnen doen om een tegentreffer te voorkomen. “Wat een schitterende goal! Golazo van William Carvalho! Een reus op het middenveld, maar nu in de spits. Maar die centrale verdediger... Daar hadden wel vier ballen doorheen gekund. Voordat hij met zijn hersens het commando geeft om zijn benen te sluiten, dan zijn we dertig seconden verder.”