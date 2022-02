Justin Kluivert vertolkt absolute heldenrol met twee goals én een assist

Woensdag, 9 februari 2022 om 23:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:11

OGC Nice heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finale van de Coupe de France. De ploeg van trainer Christophe Galtier won in eigen huis op overtuigende wijze van Olympique Marseille: 4-1. Uitblinker aan de kant van les Aiglons was Justin Kluivert, die zowel de tweede als de derde treffer voor zijn rekening nam en de assist verzorgde bij de vierde treffer. Het is nog niet bekend wie de tegenstander van Nice wordt in de halve eindstrijd van de Franse beker.

Bij de thuisploeg was er een basisplek inegruimd voor Kluivert, die links op het middenveld naast Pablo Rosario stond geposteerd. Calvin Stengs moest genoegen nemen met een plek op de bank. Hoewel Nice vrijwel de hele wedstrijd de bovenliggende partij was, keek men nog voor het verstrijken van de derde speelminuut al tegen een 0-1 achterstand aan. Een schot van Cengiz Ünder werd in eerste instantie gepareerd door doelman Marcin Bulka, maar uit de rebound viel de bal via Melvin Bard toch nog in eigen doel. In de tiende minuut kwam Nice langszij.

Na een steekpass van Andy Delort sneed Amine Gouiri tussen twee verdedigers door naar binnen. Plotseling stond de spits oog in oog met doelman Pau López, die op koelbloedige wijze verschalkt werd. Na een half uur spelen moest de sluitpost het antwoord schuldig blijven op een inzet van Kluivert. De beslissende pass kwam opnieuw van Delort, die de Nederlander de gelegenheid gaf in vrijheid binnen te knikken. Het doelpunt van Kluivert in de tweede helft was van grote schoonheid. Hij verscheen aan de rechterkant van de zestien en vond met een diagonale pegel de linkerkruising: 3-1. Ook stond Kluivert aan de basis van de 4-1, daar hij een voorzet op maat bezorgde bij Delort. Laatstgenoemde had een bekeken boogbal in huis om Pau López het nakijken te geven.