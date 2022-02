Johan Derksen noemt slachtoffers van seksdrift Overmars ‘karakterloos’

Woensdag, 9 februari 2022 om 22:34

In de uitzending van VI Vandaag is woensdagavond een felle discussie ontstaan tussen presentator Wilfred Genee en analist Johan Derksen. Aan tafel wordt het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars besproken en daaropvolgende kritiek die ontstond op het praatprogramma. Zowel Genee als Derksen vindt de kritiek te ver gaan, maar de presentator vindt wel dat het perspectief van de betrokken vrouwen bij Ajax meer begrip verdient van Derksen.

In de uitzending wordt kritiek getoond die hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans uitte op het programma. Hij vindt dat het programma een ‘machocultuur’ in stand houdt. De hoogleraar refereerde ook aan een oude uitspraak in voorganger Voetbal Inside dat homo's beter kapper dan voetballer kunnen worden. “Dat soort dingen wordt daar genormaliseerd en bevestigd en er wordt om gelachen. Dat vind ik niet kunnen.” Derksen zegt ‘heel moe’ te worden van ‘zo’n mannetje’. Genee denkt er anders over. “Maar ik wist dat jij dat zou zeggen”, aldus de presentator.

“Ik vind wel dat de man doorslaat, maar op het moment dat er grensoverschrijdende dingen gebeuren bij Ajax en jij zegt dat de vrouwen gewoon even naar de directie moeten lopen en je er later achterkomt dat er veel meer aan de hand is...”, zegt Genee, die zijn zin niet kan afmaken. Derksen onderbreekt: “Oh, hier komt de ethicus weer. Het is het oude liedje. Ja, kom maar! Je komt je gelijk weer halen. Als zo’n vrouw een dickpic gestuurd krijgt, zou ik meteen met het telefoontje naar Overmars lopen en zou ik zeggen: ben je nou helemaal begodverdomd, klootzak, wie denk je dat je bent?”

Genee stipt aan dat niet iedere vrouw zo stevig in haar schoenen staat, “Nee, blijkbaar. En dan gaan ze klikken bij de NRC. Dat vind ik karakterloos”, reageert Derksen. "Je zoekt een andere weg dan de weg naar Overmars.” Genee vraagt Derksen of hij zich er niets bij kan voorstellen dat vrouwen het eng vinden om rechtstreeks op Overmars af te stappen. “Ja, maar ik ga niet met de presentator in discussie”, aldus Derksen. Genee vindt ook dat de kritiek ‘doorslaat’, maar denkt dat Derksen te begrip heeft voor de vrouwen.

“Ik vind wel: als er een situatie is die zo extreem is, waarin vrouwen zich onveilig voelen, dan kun je daar toch niet omheen fietsen?”, vraagt Genee zich af. “We worden een beetje hysterisch”, stelt Derksen. “Er is één gek die zijn lul fotografeert in het schijthuis bij Ajax en er komt een professor op tv die ons de schuld ervan geeft. Kom op, zeg.” Derksen spreekt Voermans rechtsreeks aan en zegt zijn 'sixties-en-seventies-cultuur' te zullen behouden en verkeerde grappen te zullen maken totdat Talpa-baas John de Mol hem 'eruitgooit'.

Vervolgens ontstaat een nieuwe discussie tussen Genee en Derksen. Die discussie gaat over kritiek die mediadeskundige Rob Goossens had geuit op Derksen. Hij zei deze week Derksen een beetje hypocriet te vinden, omdat die De Mol 'met fluwelen handschoenen' behandelde rond het The Voice of Holland-schandaal. Derksen was er niet van overtuigd dat De Mol wist wat er op de werkvloer gebeurde bij The Voice, maar gaf algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax niet hetzelfde voordeel van de twijfel rond het wangedrag van Overmars. Genee confronteert Derksen met die kritiek.

Derksen verweert zich door te benadrukken dat De Mol niet dagelijks op de werkvloer is, zoals Van der Sar. "Het is al goed", lacht Genee, waarna Derksen boos wordt. "Mag ik nou godverdomme een keer uitpraten!", roept hij terwijl hij op de tafel sloeg. "Weet je wat jij moet gaan doen? De Wilfred Genee-show houden. Dan weet je zeker dat helemaal niemand kijkt. Ik houd mijn bek wel." Genee: "Nee, dat hoeft niet. Maar je bedoelt te zeggen dat De Mol het niet kon weten en..." Derksen: "Jij hoeft me niet te vertellen wat ik wil zeggen, Wilfred. Je kunt de pleuris krijgen." Eenmaal bekoeld reageert Derksen op de vraag van de aanwezige Özcan Akyol of hij daadwerkelijk denkt dat Van der Sar wist van de misstanden. "Het kan dat hij niks wist. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Bij Ajax werk je in een heel klein gebied, kom je elkaar steeds tegen en praat iedereen met elkaar. Wij zien John de Mol soms een jaar niet."