V/d Gijp en Derksen vegen verzoek ‘aandachtszieke juffrouw’ resoluut van tafel

Woensdag, 9 februari 2022 om 22:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:23

René van der Gijp en Johan Derksen hebben woensdagavond gereageerd op de roep van Loiza Lamers om excuses van eerstgenoemde. Eerder op de dag gaf de presentatrice aan nog steeds aangeslagen te zijn vanwege een ‘grap’ van Van der Gijp uit 2018, toen de analyticus een pruik en lippenstift op deed tijdens een uitzending van het toenmalige Voetbal Inside. Lamers gaf aan te hopen op excuses met terugwerkende kracht, maar de analist weigert te reageren op de oproep.

“Ik werd de hele dag maar door de redactie gebeld met de vraag of ik commentaar wilde geven op die Loiza Lamers”, opent Van der Gijp in VI Vandaag. “Met alle respect, maar als ik op iedereen die iets over mij zegt of schrijft moet reageren... Als ik me nou iedere keer moet gaan verdedigen... Je kan toch ook wel eens zaken voor kennisgeving aannemen? Dat is toch helemaal niet erg? Kijk, mijn probleem is het feit dat mensen reageren die nooit naar ons programma kijken. Dáár heb ik een probleem mee. Loiza Lamers kijkt nooit naar ons programma, want zij haalt alles door elkaar.”

In de podcast Content Wars kwam de bewuste aflevering van Voetbal Inside ter sprake waardoor Lamers gekwetst was. “Wat ik heel schokkend vond in die situatie toen: het hele weekend zijn er zoveel mensen gekwetst en verbolgen geweest. Het was heel verdrietig. Ik dacht: je weet niet wat je zegt, jij bent niet degene geweest die in een transitie zit en moet vechten tegen een maatschappij”, aldus Lamers, die aandringt op verontschuldigingen. Van der Gijp heeft nooit zijn excuses aangeboden, omdat hij van mening is dat het om ‘een grap’ ging. Verkleed als vrouw nam de analist plaats aan tafel om een plaagstoot uit te delen aan de Vlaamse verslaggeefster Bo Van Spilbeeck, die in 2018 veel in het nieuws was vanwege haar geslachtstransformatie.

“Ik heb dat pruikje opgezet en daarna zou ik gezegd hebben: ‘Als we dit maar niet normaal gaan vinden’”, blikt Van der Gijp kort terug. “Dat was Johan, al is dat niet erg. Maar die types als Arie Boomsma gooien alles door elkaar. En daar klopt helemaal niks van. Eerst zei ik wat, daarna zei hij wat en daarna zei jij wat. Ze halen alles door elkaar en dan heb ik geen zin om daarop te reageren.” Johan Derksen sluit zich volledig aan bij zijn collega, en doet er nog een schepje bovenop. “Ze reageren op wat ze lezen op internet, terwijl ze het programma niet hebben gezien. Die reacties worden steeds gekker. Die Loiza, of hoe ze ook mag heten, is iedere dag op tv, want ze is namelijk aandachtsziek. Ik weet nou wel wat die juffrouw ervan vindt, maar daar ben ik totaal niet in geïnteresseerd.”

De eveneens aanwezige Özcan Akyol, schrijver en presentator, staat niet achter het idee om een aantal jaar na dato nog terug te komen op eerdere uitspraken. “Het is een soort momentum, we zijn beland in een soort jachtseizoen. Er wordt nu gejaagd op iedereen die iets verkeerd heeft gedaan. Maar dit is een situatie van vier jaar geleden. Nu hebben we ineens een nieuwe realiteit, en dan zou hij sorry moeten zeggen voor iets van vier jaar geleden? Omdat je dertien jaar geleden Sinterklaas hebt gevierd met een Zwarte Piet, dan hoef je daar toch niet je excuses voor aan te bieden?”, besluit Akyol.