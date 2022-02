AZ wervelt naar de halve finale en dankt blunderende doelman

Woensdag, 9 februari 2022 om 20:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:12

AZ heeft woensdagavond een eenvoudige zege geboekt in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Op bezoek bij RKC Waalwijk was de ploeg van trainer Pascal Jansen veel te sterk: 0-4. Halverwege genoten de Alkmaarders al een comfortabele 0-3 voorsprong, die na rust nog verder werd uitgebouwd. AZ weet dat het in de halve eindstrijd in ieder geval een thuiswedstrijd speelt waarin Ajax of PSV de tegenstander is.

Trainer Joseph Oosting leek zijn focus te willen leggen op het Eredivisie-duel met Feyenoord van komende zondag, daar RKC met liefst negen wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Willem II (3-1 nederlaag) aan de aftrap verscheen. Jansen stuurde dezelfde elf namen het veld in die afgelopen weekend PSV met 1-2 versloegen. Vanaf het eerste fluitsignaal zette AZ druk op het vijandige doel, en die aanvalslust leverde in de tiende speelminuut reeds een treffer op.

Doelman Issam El Maach maakte een grote fout door de bal op de rand van het zestienmetergebied in de voeten bij Jordy Clasie te spelen. Uiteindelijk kon Vangelis Pavlidis de bal breed leggen op Dani de Wit, die van dichtbij op koelbloedige wijze afrondde: 0-1. Vervolgens kreeg RKC twee reusachtige kansen om de stand te nivelleren. Eerst schoot Lennerd Daneels via de voet van doelman Peter Vindahl op de lat; daarna liet Iliass Bel Hassani, terwijl de goaltune al was ingezet, een opgelegde mogelijkheid onbenut. De gemiste kansen bleken de Waalwijkers in de 23ste minuut fataal te worden, toen Pavlidis voor de 0-2 zorgde.

Een voorzet van Jesper Karlsson werd door El Maach voor de voeten getikt van de Griekse spits, die het leer in een leeg doel kon plaatsen. Na ruim een half uur spelen maakte Karlsson er vanaf elf meter 0-3 van. Owen Wijndal kreeg binnen het zestienmetergebied een duw in de rug van Saïd Bakari. Na het bekijken van de videobeelden legde arbiter Edwin van de Graaf op de stip. Karlsson stuurde El Maach de verkeerde kant op en vond de linkerbovenhoek. Kort na rust dacht Pavlidis voor de 0-4 te zorgen na een fraaie aanname en dito lobje, maar hij begaf zich in buitenspelpositie: doelpunt afgekeurd. De vierde kwam uiteindelijk wél op naam van invaller Zakaria Aboukhlal, die na een boogbal van Clasie de rechterbenedenhoek vond: 0-4.