Ronald Waterreus: ‘Als ik hem was, zou ik gisteren zijn opgestapt bij PSV’

Woensdag, 9 februari 2022 om 21:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:07

Ronald Waterreus snapt niets van het besluit van Roger Schmidt om Joël Drommel dinsdagavond weer op te stellen in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen NAC Breda (4-0 winst). De Duitse oefenmeester passeerde de 25-jarige doelman zaterdagavond nog voorafgaand aan het Eredivisie-duel met AZ (1-2 verlies) ten faveure van Yvon Mvogo, maar slachtofferde Mvogo na een kapitale blunder tegen de Alkmaarders vervolgens weer voor de midweekse bekerwedstrijd.

“Ik wil Schmidt hartstochtelijk verdedigen, maar wat hij gisteren heeft gedaan is onvergeeflijk. En dan spreek ik puur vanuit het oogpunt van beide keepers”, vertelt Waterreus in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. Schmidt verraste zaterdagavond door Drommel voor de competitiewedstrijd tegen AZ te passeren. De trainer zei bij ESPN dat de doelman 'ups en downs' heeft gekend en 'niet betrouwbaar genoeg' presteerde in de afgelopen wedstrijden.

“Eindelijk, dit heeft veel te lang geduurd”, was wat Waterreus dacht na het besluit van Schmidt om Drommel te passeren. “Uiteindelijk is het profvoetbal. Drommel heeft gewoon te weinig gebracht, over een veel te lange periode heeft hij niet goed gespeeld. Die wissel moest er dus een keer komen. Ik heb ook begrepen dat het de bedoeling was dat Mvogo voor de winterstop zou keepen tegen Fortuna Sittard in de beker. Toen was hij ziek. En ik dacht toen al: als hij die goed had gekeept, zou hij de laatste wedstrijden voor de winterstop hebben gespeeld.”

Mvogo kreeg zaterdag tegen AZ voor het eerst sinds de openingswedstrijd van het seizoen weer eens een kans van Schmidt, maar door een blunder van de Zwitserse doelman liep PSV tegen puntenverlies aan. De keeper verkeek zich lelijk op een lange bal van Yukinari Sugawara. Hij ging onder de bal door en bood Jesper Karlsson de niet te missen kans om de wedstrijd te beslissen. Zijn blunder kwam Mvogo uiteindelijk duur te staan, want drie dagen later passeerde Schmidt hem voor het bekerduel met NAC.

De fout van Yvon Mvogo tegen AZ is te zien vanaf minuut 1:20.

“Ik las de opstelling en ik was echt kwaad”, zegt Waterreus. “Ik ben zelf keeper geweest en weet: dit kan niet. Mvogo is nu tot op het bot geraakt. Wat er voor het duel met AZ gebeurde, kan ik volgen. Tijdens die wedstrijd maakte hij een inschattingsfout die keepers die zes maanden niet spelen maken.” Schmidt gaf de kapitale fout van Mvogo niet als enige reden om opnieuw voor Drommel te kiezen. De trainer liet ook weten dat het een keuze met het oog op de toekomst was. “Bullshit”, vindt Waterreus. “Eigenlijk zeg je tegen Drommel: ‘Omdat je een contract voor vijf jaar hebt, stel ik je op.’”

Waterreus verwacht dat er door de soap een zware taak voor keeperstrainer Raimond van der Gouw is weggelegd. “Ik was meteen opgestapt gisteren”, zegt de voormalig doelman van PSV. “Het kan niet wat er gebeurd is. Jij moet met die gasten werken. Je laat iemand die fouten maakt, en dat hoort erbij, een halfjaar keepen en dan mag de ander één keer spelen, die gaat onder de bal door en dan zagen we hem tot de oksels af. Die Mvogo weet nu: ik hoef het hele jaar niets meer te doen.”