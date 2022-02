Supporters van Ajax zingen Marc Overmars toe tijdens duel met Vitesse

Woensdag, 9 februari 2022 om 20:13 • Dominic Mostert

Een deel van de supporters van Ajax heeft Marc Overmars woensdagavond toegezongen tijdens de bekerwedstrijd tegen Vitesse. De in opspraak geraakte directeur voetbalzaken werd door de fans een 'echte Ajacied' genoemd. Het spreekkoor kwam vanaf de tribunes waar zich vaak de meest fanatieke fans van de club uit Amsterdam zich verzamelen.

"Overmars, wie kent hem niet. Overmars, Overmars is een echte Ajacied", klonk het in de eerste helft van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Overmars stapte zondagavond op vanwege meldingen over grensoverschrijdend gedrag richting werkneemsters van Ajax. Schijnbaar is hij bij sommige supporters nog steeds populair vanwege zijn grote successen als speler met Ajax en als directeur voetbalzaken.

Dinsdagavond klonken tijdens de kwartfinale tussen PSV en NAC Breda ook liederen over Overmars, al waren die een stuk minder positief. "De club van Amsterdam, daar werkt een hele vieze man. Hij stuurde, hij stuurde, hij stuurde elke chick, een foto, een foto, een foto van zijn pik", zongen supporters in het Philips Stadion. Overmars was tien jaar werkzaam als directeur voetbalzaken van Ajax. Vrouwen hebben aangegeven foto's van zijn geslachtsdeel te hebben ontvangen, terwijl Overmars ook 'stalkingachtig gedrag' wordt verweten.

Voorafgaand aan het duel met Vitesse zei trainer Erik ten Hag 'totaal verbijsterd' te zijn door de situatie. "Dit is rampzalig, met name voor de gedupeerden, voor de vrouwen", vertelde de trainer aan ESPN. "Daar heb ik het moeilijk mee. Iedereen verwerkt dat voor zich. Ik trek me dan vaak terug. Je bent wat stiller, hebt minder energie. Maar in de eerste uren, eerste dagen is het moeilijk."