Chelsea gaat zaterdag op voor eerste wereldbeker in clubgeschiedenis

Woensdag, 9 februari 2022 om 19:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:28

Chelsea heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van het WK voor clubteams. De Europese Champions League-winnaar boekte in het Mohammed bin Zayed Stadion in Abu Dhabi een 0-1 overwinning op het Saudische Al-Hilal, de winnaar van de Aziatische Champions League. Romelu Lukaku maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. In de finale van zaterdag is Palmeiras de tegenstander, terwijl Al-Hilal de troostfinale speelt tegen Al-Ahly.

Chelsea werd geleid door assistent-trainer Arno Michels, omdat hoofdtrainer Thomas Tuchel het coronavirus heeft opgelopen. Hij is in isolatie gegaan en hoopt later deze week nog te kunnen aansluiten in Abu Dhabi. De eerste mogelijkheid van Chelsea was na elf minuten voor Hakim Ziyech, die na voorbereidend werk van César Azpilicueta net over het doel schoot. Vervolgens voorkwam keeper Abdullah Al-Mayouf tot tweemaal toe een doelpunt van Lukaku, maar na een halfuur was het wel raak voor de spits van Chelsea.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kai Havertz werd aan de linkerflank bediend door Jorginho en slaagde er in twee instanties in om, ondanks de druk van rechtsback Mohammed Al-Burayk, een voorzet te versturen richting de doelmond. Onbedoeld kopte verdediger Yasser Al-Shahrani de bal voor de voeten van Lukaku, die dankbaar profiteerde met een schot van dichtbij. Chelsea kwam in het restant van de eerste helft niet meer in de problemen. Vlak na de pauze was Havertz met een wippertje dicht bij de 0-2, maar hij trof de paal.

Na een uur waagde Ziyech een geplaatst schot vanaf de rand van het strafschopgebied; Al-Mayouf hield de bal met de vingertoppen uit de bovenhoek. Collega-doelman Kepa Arrizabalaga kwam aan de overkant als winnaar uit een één-op-één-situatie met Moussa Marega, alvorens ook een gevaarlijke inzet van Odion Ighalo te keren. Chelsea hield dus stand en kan zaterdag voor het eerst in de geschiedenis het WK voor clubs winnen; in 2012 was Corinthians te sterk in de finale.