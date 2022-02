Vrouw wil aangifte doen van verkrachting door Ajax-middenvelder Warmerdam

Woensdag, 9 februari 2022 om 19:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:36

Er wordt binnenkort aangifte gedaan tegen Donny Warmerdam vanwege verkrachting, meldt presentator Dennis Schouten van Roddelpraat woensdag. Schouten heeft contact gehad met een negentienjarige vrouw, die beweert een halfjaar geleden te zijn verkracht door Warmerdam. Destijds was ze achttien jaar. Ze zou zich woensdag hebben gemeld bij de politie en heeft een afspraak gemaakt om later deze maand aangifte te doen, zegt Schouten.

"Een meisje heeft tegen mij gezegd dat ze een half jaar geleden op een feestje is verkracht door hem", vertelt Schouten in het programma. "Ze heeft vandaag melding gedaan bij de politie en heeft ook een afspraak gemaakt om daadwerkelijk een aangifte te gaan doen." Schouten vertelt dat het gaat om een vrouw van negentien, met wie hij zelf een date heeft gehad. Hij leerde de vrouw kennen 'via het internet' en heeft haar gesproken bij hem thuis. Daar vertelde de vrouw over de vermeende gebeurtenissen en de reden waarom ze aangifte wil doen.

De informatie over de vermeende verkrachting door Donny Warmerdam is te bekijken vanaf minuut 18:26.

Schouten vertelt het verhaal zoals hij het heeft gehoord van de vrouw. "Ze was een halfjaar geleden op een feestje in Voorhout, daar was hij ook. Zij vond hem wel een leuke jongen. Ze zoenden, waarna hij haar naar boven mee trok. Hij wilde meer dan zoenen. Zij zei duidelijk dat ze niet meer wilde. Toch trok hij toen haar broek kapot, daar heb ik foto's van gezien. Hij heeft toen met haar de daad verricht. Zij wilde dat niet. Na ongeveer drie minuten is zij de situatie ontglipt en is ze vertrokken van het feestje."

"Ze heeft duidelijk nee gezegd, ze heeft gehuild. Ik heb gevraagd of ze bewijs had. Ze heeft appjes gehad van mensen die haar huilend zagen vertrekken en vroegen wat er was gebeurd." Door de recente aandacht voor grensoverschrijdend gedrag zou de vrouw hebben besloten om toch aangifte te doen. Ze heeft een afspraak gemaakt om dat in februari nog te doen. "Van wat ik heb gezien, de foto's en berichten, heeft de aangifte een goede kans van slagen, laat ik het zo zeggen", aldus Schouten. De twintigjarige Warmerdam is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. De verdedigende middenvelder maakte zijn debuut in het eerste elftal nog niet, maar heeft wel veertig optredens voor Jong Ajax achter zijn naam. Dit seizoen speelde hij achttien keer in de Keuken Kampioen Divisie.

De mogelijke aangifte tegen Warmerdam vormt een nieuw hoofdpijndossier voor Ajax, na het opstappen van directeur voetbalzaken Marc Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen binnen de club. In het afgelopen jaar kreeg Ajax vaker te maken met vermeende strafbare feiten: Quincy Promes wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij, terwijl aangifte is gedaan tegen Zakaria Labyad wegens mishandeling en bedreiging.