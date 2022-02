Jorrit Hendrix: ‘Ik droeg een muts met 30 graden, het boeide Schmidt echt niet’

Woensdag, 9 februari 2022 om 18:01 • Laatste update: 18:11

Jorrit Hendrix is blij met het resultaat van zijn haartransplantatie. De nieuwe middenvelder van Feyenoord liet zich in de zomer van 2020 behandelen in Istanbul en heeft inmiddels een mooie coupe. Hendrix speelde ten tijde van zijn transplantatie nog bij PSV en kon in de eerste weken na de behandeling niet op volle kracht meetrainen. Hij mocht bijvoorbeeld niet koppen en moest ook een muts dragen ter bescherming tegen het zonlicht, vertelt Hendrix aan Andy van der Meijde in Bij Andy in de Auto.

Van der Meijde vraagt Hendrix of er voetballers waren die na de behandeling de draak staken met de middenvelder. "Ik ben er altijd heel open en eerlijk over geweest, dus ze hadden ook niet echt de kans", geeft hij aan. "Wat wel mooi was: ik had de transplantatie in de zomer gedaan. Toen moesten we al vrij snel gaan en daarna moesten we vrij snel trainen. Na mijn transplantatie werd ik gewaarschuwd dat ik moest oppassen met zonlicht en met water. Maar ja, het was juli, de zon scheen volle bak. Ik mocht niet in de zon zijn en geen zonnebrand op, dus ik liep met een wintermuts. Ik heb dus de eerste week met een muts op getraind in dertig graden."

Hendrix stapte af op de nieuwe trainer Roger Schmidt, om hem te vertellen over de gevolgen van de behandeling. "Ik ben gewoon naar hem toe gegaan. “Coach, zoals je kunt zien heb ik een operatie ondergaan en moet ik mijn hoofd een beetje beschermen”, zei ik. Het boeide hem echt niet. Hij zei: ‘Ja, geen probleem, ik had bij Bayer Leverkusen een speler die dat ook deed, maar hij wilde niet koppen.’ Ik zei: ‘Ja, koppen… de eerste paar weken zie je mij niet koppen’”, lacht Hendrix, die in het geheel blij is met het resultaat. "Alleen achter, rondom de kruin, is het iets dunner. Dat was het donorgebied. Ze hebben het maximaal weggehaald."