‘René van der Gijp moet zijn excuses aanbieden voor schokkend gedrag’

Woensdag, 9 februari 2022 om 17:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:15

Loiza Lamers is van mening dat René van der Gijp alsnog zijn excuses moet aanbieden voor een ‘grap’ uit 2018. Circa vier jaar geleden verscheen de analyticus tijdens het toenmalige Voetbal Inside verkleed als vrouw aan tafel om een plaagstoot uit te delen aan de Vlaamse verslaggeefster Bo Van Spilbeeck, die destijds veel in het nieuws was vanwege haar geslachtstransformatie. Hoewel het volgens Van der Gijp niet meer was dan een onschuldige grap, kwam de aflevering hem op veel kritiek te staan. Lamers, winnares van Holland’s Next Top Model, presentatrice en zelf transgender, is de ‘grap’ van de analist niet vergeten en hoopt alsnog op excuses.

“Ik kan het gewoon echt niet meer zien. Dat is met het hele transgenderverhaal gebeurd”, blikt Lamers, te gast in de podcast Content Wars, vier jaar na dato terug op de controversiële uitzending van Voetbal Inside. “Wat ik heel schokkend vond in die situatie toen: het hele weekend zijn er zoveel mensen gekwetst en verbolgen geweest. Het was heel verdrietig. Er kwamen ook allemaal verhalen online en op maandag verscheen er een artikel in de krant.” Lamers refereert aan het stuk waarin Van der Gijp reageerde op de commotie die ontstaan was na de vrijdagaflevering.

“Daarin ging hij er weer zó onwijs hard in en ging hij nóg verder met verwijten maken en mensen belachelijk maken. Toen dacht ik echt bij mezelf: je bent nu echt verkeerd bezig. Als je een grap maakt die niet aan is gekomen en niet landde, prima. Dan zeg je: ‘Dit was niet de bedoeling.’ Maar vervolgens ging hij het verdedigen en de tegengeluiden onwijs ontkrachten, wat nergens op sloeg. Toen dacht ik: jij hebt niet door hoeveel mensen jij kwetst. Toen kwam bij mij echt het verdriet en het gevoel. Ik was echt verdrietig en dacht: wat jij nu allemaal schrijft in de krant, alsof het allemaal niks is en dat we ons niet moeten aanstellen...”

“Ik ben wel iemand die op een gegeven moment wil vergeven”, vervolgt Lamers, die gevraagd wordt of ze vindt dat Van der Gijp alsnog zijn excuses moet maken. “Ik zou het wel lekker vinden. Ik zou het niet lekker vinden in de zin van: hahaha; ik zou het oprecht heel fijn vinden. Maar dan denk ik ook: waarom bied je je excuses aan? Omdat mensen er last van hebben of omdat je oprecht zelf excuses wil maken? Ik dacht: je weet niet wat je zegt, jij bent niet degene geweest die in een transitie zit en moet vechten tegen een maatschappij”, aldus Lamers.

In de bewuste uitzending in 2018 verscheen Van der Gijp na het reclameblok plotseling met een pruik en lippenstift op aan tafel. “Ik wil het niet groter maken als dat het is, Wilfred, maar ik wil verder als Renate. Ja, lach er maar om. Ik vind het niet om te lachen. Mijn zoon heeft me de hele dag al zo genoemd”, zei de analist destijds. In de studio werd er hard gelachen, maar de kritiek aan het adres van Van der Gijp en het praatprogramma was niet mals. Toch bleef de tafelheer erbij dat het ‘maar’ een grap was, en hij haalde bovendien uit naar zijn criticasters. “We zijn helemaal doorgeslagen, man. We zijn helemaal de weg kwijt. Volstrekt”, aldus Van der Gijp.