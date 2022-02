‘Gareth Bale verlaat Real Madrid voor laatste contract in carrière’

Woensdag, 9 februari 2022 om 16:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:12

Gareth Bale is bezig met een terugkeer bij Tottenham Hotspur, zo weet onder meer El Nacional woensdag te melden. De inmiddels 32-jarige aanvaller beschikt over een aflopend contract bij Real Madrid en kan na afloop van dit seizoen dus transfervrij van club wisselen. Bale valt deze jaargang van de ene in de andere blessure bij de Koninklijke en stopzetten van de samenwerking lijkt dan ook de beste optie te zijn voor alle partijen.

Volgens bovengenoemde krant zijn Tottenham en Bale drie maanden geleden al tot een akkoord gekomen over een hernieuwde samenwerking. Mocht de honderdvoudig international van Wales daadwerkelijk terugkeren in Noord-Londen, dan wordt het zijn derde dienstverband bij the Spurs. Real verhuurde Bale vorig seizoen al enige tijd aan Tottenham, waarna hij afgelopen zomer terugkeerde in Madrid. Door aanhoudend blessureleed kwam de routinier tot dusver tot drie duels in LaLiga dit seizoen. Real laat woensdag via Twitter overigens wel beelden zien van een gretige Bale die op fraaie wijze scoort tijdens de training.

De toekomst van Bale bij Real is al enige tijd onderwerp van gesprek in de diverse Spaanse media. Hij zou er niet goed opstaan bij zijn medespelers, maar volgens Marco Asensio is daar geen sprake van. "Zijn dagelijkse ritme ziet er gewoon normaal uit. Hij is wel iemand die honderd procent fit moet zijn om te kunnen presteren op het veld. Gareth heeft Real veel gegeven, dus we zullen zien wat er gaat gebeuren. Hij kan het elftal zeker nog helpen. Of hij soms eenzaam is? Daar lijkt het soms wel op. Maar op het trainingsveld en in de kleedkamer gaat hij gewoon goed met iedereen om. Iedereen heeft een bepaald karakter, en Gareth dus ook. Maar zoals jullie hem soms afschilderen, dat beeld klopt dus niet", laat Asensio weten in een interview met El Larguero.

El Nacional verwacht dat Bale, die in juli zijn 33ste verjaardag viert, bij Tottenham het laatste contract uit zijn carrière gaat tekenen en tevens bereid is om flink in te leveren qua salaris. De linksbenige aanvaller werd in 2013 door Real voor honderd miljoen euro overgenomen van the Spurs. Hij veroverde in Spanje onder meer viermaal de Champions League en twee keer de Spaanse landstitel, maar was desondanks niet onomstreden. Met name Zinédine Zidane leek in zijn twee periodes als trainer van Real een moeizame relatie te onderhouden met Bale.