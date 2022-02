Mazraoui niet bij wedstrijdselectie Ajax; géén basisplaats voor Tagliafico

Woensdag, 9 februari 2022 om 17:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:55

Erik ten Hag heeft de opstelling bekendgemaakt van Ajax voor het thuisduel met Vitesse in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker van woensdagavond. Ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0) voert de trainer één wijziging door: op de rechtsbackpositie speelt Devyne Rensch in plaats van Noussair Mazraoui, die niet bij de selectie zit. In de Johan Cruijff ArenA klinkt het eerste fluitsignaal om 19.00 uur.

Vooraf werd rekening gehouden met een mogelijke basisplaats voor de veelbesproken Nicolás Tagliafico, die niet blij is met zijn gebrek aan speeltijd. Ten Hag kiest desondanks gewoon voor Daley Blind op de linksbackpositie. Gravenberch ontbrak zondag tegen Heracles Almelo (3-0 winst) wegens ziekte en de middenvelder is ook niet op tijd fit voor de bekerontmoeting met Vitesse. Daardoor staat Steven Berghuis andermaal links op het middenveld, dat verder bestaat uit Davy Klaassen en Edson Álvarez.

Ajax won in de vorige bekerronde met maar liefst 9-0 van amateurvereniging Excelsior Maassluis. Vitesse wist ook van een amateurclub te winnen. DVS'33 werd vorige maand met een 2-0 nederlaag teruggestuurd richting Ermelo. Aan het begin van dit seizoen ging Vitesse met 5-0 onderuit tegen Ajax in de Eredivisie. Het elftal van trainer Thomas Letsch sloot de huidige jaargang op 15 mei af tegen de huidige koploper. Ajax is bekerhouder door de 2-1 overwinning op de Arnhemse club in de finale van de TOTO KNVB Beker van vorig seizoen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Klaassen, Berghuis; Antony, Haller, Tadic

Opstelling Vitesse: Houwen; Dasa, Doekhi, Bazoer, Hajek, Wittek; Tronstad, Buitink, Bero; Frederiksen, Grbic