Romano noemt grootste concurrent Ten Hag bij Manchester United

Woensdag, 9 februari 2022

De toekomst van Erik ten Hag is andermaal onderwerp van gesprek. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is de huidige trainer van Ajax een voorname kandidaat om Ralf Rangnick deze zomer op te volgen als manager van Manchester United. Ten Hag zou Mauricio Pochettino als grootste concurrent moeten beschouwen. De Argentijnse oefenmeester, die al eerder in Engeland werkte bij Tottenham Hotspur, wordt steeds vaker in verband gebracht met een tussentijds vertrek bij Paris Saint-Germain.

De doorgaans goed ingevoerde Romano bespreekt de situatie omtrent Ten Hag in de Vibe with Five-podcast van oud-speler Rio Ferdinand. "Wat er bij Ajax is gebeurd met Marc Overmars heeft mogelijk invloed op de toekomst van Erik ten Hag. Hij heeft zich voor honderd procent verbonden aan het project bij Ajax, maar het onverwachte vertrek van Overmars zou weleens van grote invloed kunnen zijn op zijn beslissing over de toekomst." Ten Hag werd al vaker genoemd bij Manchester United, ook toen de inmiddels ontslagen Ole Gunnar Solskjaer nog aan het roer stond bij the Red Devils.

Ten Hag verlengde april vorig jaar zijn contract bij Ajax tot medio 2023. In de afgelopen periode echter werd hij naast Manchester United ook in verband gebracht met onder meer Bayern München en Borussia Mönchengladbach. De keuzeheer van de koploper in de Eredivisie sloot in december niet uit dat hij zijn doorlopende contract bij Ajax gaat verlengen, al weigerde hij tegelijkertijd om een buitenlands avontuur bij voorbaat uit te sluiten.

Het is desondanks geen uitgemaakte zaak dat Manchester United na dit seizoen automatisch uitkomt bij Ten Hag. De naam van Pochettino valt namelijk ook steeds vaker op Old Trafford. "Hij is een serieuze optie voor Manchester United", voegt Romano toe. "Een definitief besluit hierover is nog niet genomen, omdat de club pas in maart of april de knoop wil doorhakken. En dus niet in februari. Een en ander hangt ook af van de prestaties van Paris Saint-Germain de Champions League." PSG treft Real Madrid in de achtste finale van het miljardenbal.

In Frankrijk leeft de verwachting dat Pochettino over enkele maanden vertrekt bij PSG. Volgens Foot Mercato heeft de trainer die beslissing al kenbaar gemaakt aan zijn omgeving, ondanks een verbintenis tot medio 2023 in Parijs. Volgens het Franse medium is Pochettino het zat en wordt hij moe van de onophoudenlijke vragen over zijn speelstijl en het niveau van zijn spelers. De manier waarop de Parijse club opereert frustreert hem, terwijl zijn relatie met technisch directeur Leonardo al gespannen is, vooral na het mislukken van het aantrekken van Tanguy Ndombélé tijdens de winterse transferwindow. De middenvelder van Tottenham Hotspur vertrok uiteindelijk op deadline day naar Olympique Lyon.

Le Parisien meldde vorige week dat PSG de afgelopen weken heeft geprobeerd een opvolger te vinden en Pochettino al voor het einde van het seizoen wilde vervangen. De komst van Zinédine Zidane werd in oktober al binnen de club besproken, terwijl de Argentijnse trainer zelf afgelopen zomer bereid was terug te keren naar de Premier League. Bovendien stond Pochettino in december niet onwelwillend tegenover een vertrek naar Manchester United, nadat de grootmacht op zoek was naar een opvolger voor de ontslagen Solskjaer. De clubeigenaren van PSG stonden een tussentijds vertrek toen echter in de weg.