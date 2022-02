‘Kind van de club eist nog deze week een gesprek met Barcelona’

Woensdag, 9 februari 2022 om 14:49 • Rian Rosendaal

Er lijkt onduidelijkheid te zijn over de toekomst van Sergi Roberto bij Barcelona. De Catalanen willen graag doorgaan met de inmiddels dertigjarige rechtsback, maar in het kamp van de verdediger is naar verluidt twijfel ontstaan over de intenties van het bestuur van Barcelona. Roberto beschikt over een aflopend contract in het Camp Nou en kan de Spaanse topclub na dit seizoen dus transfervrij verlaten.

De Spaanse journalist Adrià Albets weet woensdag te melden dat Roberto en zijn management balen over het uitblijven van een nieuw contract. De onderhandelingen nemen volgens de rechtsbenige vleugelverdediger teveel tijd in beslag en volgens Albets eisen Roberto en zijn zaakwaarnemer nog deze week een gesprek met de leiding van Barcelona. De flankspeler zou voor twee jaar kunnen bijtekenen, maar een definitief akkoord laat dus al enige tijd op zich wachten.

Roberto is ondanks de onvrede niet van plan om Barcelona zomaar te verlaten. Diverse Spaanse media melden zelfs dat de rechtsback bereid is om salarisverlaging te accepteren, om zo zijn verblijf in Catalonië een vervolg te kunnen geven. Roberto kwam in 2006 in de jeugdopleiding van Barcelona terecht en maakte vier jaar later zijn debuut in de hoofdmacht. Bijna twaalf jaar later staat de teller op 316 wedstrijden in alle competities. In de voorbije jaren veroverde de verdediger onder meer zes keer de Spaanse titel, zesmaal de Copa del Rey en twee keer de Champions League. Daarnaast staan er elf interlands namens Spanje achter zijn naam.

Xavi kan overigens al enige tijd niet beschikken over Roberto. De rechtsback werd in december geopereerd aan zijn rechterdijbeen en moet daarom nog enige tijd revalideren. Barcelona deed destijds geen mededelingen over de herstelperiode, maar in Spanje leeft de verwachting dat Roberto in april weer kan aansluiten bij de selectie van Xavi. Kort na de operatie van Roberto keerde Dani Alves terug bij Barcelona, terwijl ook Sergiño Dest uit de voeten kan op de rechtsbackpositie.