Ex-vrouw sneert naar Andy van der Meijde om verwaarlozen dochters

Woensdag, 9 februari 2022 om 14:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:02

Diana heeft in Story woedend uitgehaald naar haar ex-man Andy van der Meijde. De oud-aanvaller doet volgens Diana alsof het contact met zijn dochters Purple en Isabella goed is, terwijl Van der Meijde nauwelijks contact met ze opneemt. Zo zou hij Purple geen bericht op haar verjaardag hebben gestuurd en 'lachwekkende' excuses verzinnen om niet naar Italië te hoeven komen, waar zijn dochters samen met Diana wonen.

Van der Meijde, die in totaal vijf kinderen heeft, had jarenlang geen contact met zijn twee oudste dochters Purple en Isabella. Afgelopen zomer vertelde de voormalig rechtsbuiten van onder meer Ajax en Internazionale aan De Telegraaf dat hij Purple voor het eerst in vier jaar tijd gezien had. Die hereniging kwam mede van de grond dankzij zijn ex, vertelde Van der Meijde. "Mijn band met haar is door het laatste bezoek (dat vijf jaar geleden plaatsvond, red.) wel verbeterd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Diana zet daar zo haar twijfels bij. "We zijn er toen weer ingetrapt", vertelt ze. "‘De kinderen hoopten dat hij eerdere beloftes nu wel zou nakomen en ik ook. Dat gebeurde niet en het is voor ons moeilijk te verkroppen dat hij tegenover de buitenwereld doet alsof het contact met Purple goed is. Hij heeft haar in al die tijd twee berichtjes gestuurd. Dat noem ik geen contact. Op haar verjaardag heeft hij niets van zich laten horen. Voor de meiden is de maat vol. Zij vinden het nu ook tijd om onze kant van het verhaal te vertellen." Van der Meijde vertelde afgelopen zomer overigens dat hij op de verjaardag van Purple wel degelijk een berichtje had verstuurd: "Al binnen een paar minuten appte Purple terug: ’Het mooiste berichtje dat ik ooit heb gekregen!’”, zei de oud-voetballer toen.

Van der Meijde zou volgens Diana de alimentatie bovendien als excuus gebruiken om niet naar Italië te kunnen komen. "Dat is echt lachwekkend. Uiteindelijk is het zo dat hij maar 108 euro per maand voor ieder van onze meiden betaalt. Dat maakt me op zich niet uit, want ik heb een goede baan en ik wil zijn geld helemaal niet. Maar het is belachelijk dat hij de alimentatie als argument gebruikt. Ik weet dat hij recent nog in Italië is geweest. Hij heeft namelijk bij kennissen van mij gegeten, op twee kilometer van ons huis!" Van der Meijde heeft met zijn huidige partner Melisa twee kinderen, Roxy en Lily Fay. Ook heeft hij nog een dochter in Engeland, Dolce.