Terugkeer Eriksen niet uitgesloten: ‘Goed voor hem, voor mij en de club’

Woensdag, 9 februari 2022 om 13:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:09

Christian Eriksen koos onlangs voor een vervolg van zijn loopbaan bij Brentford. Het is echter de vraag of de Deense middenvelder, die binnenkort zijn dertigste verjaardag viert, zijn loopbaan afsluit bij the Bees. Manager Antonio Conte laat woensdag op een persbijeenkomst duidelijk weten dat Eriksen na afloop van dit seizoen in beeld komt bij Tottenham Hotspur, de club die de spelmaker tussen 2013 en 2020 ook al diende.

Conte benadrukt in aanloop naar het competitieduel met Southampton van woensdagavond dat Eriksen in de winterse transferperiode niet in beeld is geweest bij Tottenham. "Nee, dat is niet het geval geweest", aldus de Italiaanse manager. "Ik was best wel verbaasd over de hele situatie. Ik dacht serieus dat Christian na zijn hartproblemen meer tijd nodig had om terug te keren in Engeland", verwijst Conte naar het tussentijds bij Brentford tekenen van Eriksen. Desondanks blijft de voormalig Ajacied een grote naam in Tottenham-kringen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eriksen: ‘Ik heb mijn verloofde verteld: ‘Ik ga nooit meer voetballen’'

De aanwinst van Brentford gaf deze week een openhartig interview in de Deense media. Lees artikel

"Eriksen hoort bij het verhaal van Tottenham, daar bestaat geen twijfel over", zo benadrukt Conte op het persmoment. Om de deur van het Tottenham Hotspur Stadium gelijk op een kier te zetten voor de middenvelder uit Denemarken. "Om hier terug te keren zou een goede kans zijn voor hem, voor mij en voor de club. Maar hij heeft gekozen voor een contract bij Brentford. Maar dat is slechts voor zes maanden, dus we zullen zien wat er daarna gaat gebeuren." Conte is boven alles blij dat Eriksen zijn loopbaan kan vervolgen, ondanks alle problemen van vorig jaar.

"Ik ben blij dat hij weer mag spelen. We hebben namelijk een heel goede tijd gehad samen bij Internazionale. We zijn kampioen geworden en hebben twee belangrijke seizoenen samen beleefd. Ik wens hem dan ook het allerbeste voor de toekomst. En je weet maar nooit wat er allemaal kan gebeuren. Het zou voor mij goed zijn om weer over Christian te kunnen beschikken, om de samenwerking nieuw leven in te blazen." Conte kwam Eriksen zondag toevallig tegen in een hotel in Londen, waar de Tottenham-manager al enige tijd verblijft.

Antonio Conte werkte bij Internazionale al samen met Christian Eriksen.

"Ik had geluk dat ik hem tegenkwam en het was fijn om hem te spreken", vervolgt Conte zijn relaas over Eriksen. "Hij was daar met zijn gezin en alles was gelukkig in orde. Het was echt toeval dat we elkaar in dat hotel tegenkwamen. We hadden geluk, de ontmoeting was niet vantevoren afgesproken. Maar ik herhaal: ik vond het geweldig om Christian samen met zijn gezin te ontmoeten." Eriksen stond maandag voor het eerst op het trainingsveld van Brentford. Hij is echter niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Manchester City van woensdagavond.