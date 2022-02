AD: ‘Bullshit als clubleiding Ajax zegt dat ze nooit signalen hebben gehad’

Woensdag, 9 februari 2022 om 13:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:31

Johan Inan beticht Edwin van der Sar van leugens. De algemeen directeur van Ajax gaf tegenover persbureau ANP aan lange tijd niets te hebben geweten van het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars, waar Ajax-watcher Inan van het Algemeen Dagblad ernstige twijfels bij heeft. Inan sprak namens de krant met diverse oud-medewerksters binnen de club, die stellen dat de signalen Van der Sar al geruime tijd geleden bereikt zouden hebben.

Van der Sar liet woensdag weten dat het gedrag van Overmars, die onder meer seksueel getinte berichten en beelden naar diverse vrouwen stuurde, ook voor hem als een verrassing kwam. 'Bullshit', zo doet Inan de verklaring af in de AD Voetbal podcast. "De vrouwen die wij spraken, zeggen dat het bullshit is als de clubleiding zegt dat ze nooit signalen hebben gehad. Er zijn namelijk meerdere mensen die dit bij de clubleiding hebben aangekaart. Ze stellen ook dat dit nieuws Van der Sar bereikt heeft."

Inan stelt dat de oud-doelman de berichten wellicht in de doofpot stopte en 'misschien hoopte dat het weg zou waaien'. "Maar dat maakt het niet minder kwalijk natuurlijk. Je krijgt haast het gevoel dat Ajax het toeliet omdat ze Overmars niet kwijt wilden." Sowieso zet Inan openlijk zijn twijfels bij het leiderschap van Van der Sar: de journalist noemt de kwesties rond Quincy Promes en het trainingskamp in Portugal als voorbeeld. "Erik ten Hag is het inmiddels wel gewend dat hij de kastanjes uit het vuur moet halen. In zulke gevallen moet de algemeen directeur er staan en leiderschap tonen."

Van der Sar stuurde uiteindelijk op 25 januari van dit jaar een brief naar de werknemers van Ajax om het melden van grensoverschrijdend gedrag aan te moedigen. "We denken bij Ajax alle benodigde maatregelen getroffen te hebben om het melden van misstanden en ongewenst gedrag mogelijk te maken", schreef de algemeen directeur, "maar ik realiseer me dat dat nog niet voldoende is en we niet kunnen zeggen dat hier alles goed gaat." Het is onduidelijk of de brief werd verstuurd naar aanleiding van geluiden over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van zijn collega-directeur Overmars, of naar aanleiding van het schandaal rond The Voice of Holland.