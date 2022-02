Moyes stelt ‘katmishandelaar’ Zouma gewoon op; burgemeester is woest

David Moyes heeft zich na afloop van het duel met Watford van dinsdagavond verantwoord voor zijn keuze om Kurt Zouma op te stellen. Maandag doken schokkende beelden op van hoe de 27-jarige verdediger van West Ham United zijn kat mishandelde. Manager Moyes voelde zich desondanks gedwongen om het beste team op te stellen, zo vertelde hij tegenover de BBC. De burgemeester van Londen kan zich niet vinden in de beslissing van de oefenmeester, en haalt tegenover Sky Sports hard uit.

Op de beelden, die naar buiten werden gebracht door The Sun, is te zien hoe Zouma zijn kat laat vallen en de keuken van zijn Londense villa intrapt. Daarna is te zien dat de elfvoudig Frans international de kat achternazit en schoenen in diens richting gooit. West Ham vertelde al 'geschokt' te zijn door de beelden en de dierenmishandeling te veroordelen. De zaak zou volgens berichtgeving van the Hammers 'intern behandeld worden'.

Desondanks besloot Moyes, die zichzelf tegenover de BBC 'een dierenliefhebber' noemde, Zouma 'gewoon' op te stellen voor het Premier League-treffen met Watford (1-0 winst). "Ik snap dat mensen boos zijn, maar ik ben ook manager hier", lichtte Moyes toe. "Ik moest voor een team kiezen dat me de grootste kans gaf om hier te winnen. Kurt heeft zijn excuses aangeboden en ik snap dat veel mensen dat niet voldoende vinden. Maar hij kwam naar mij toe en ik moest mijn werk doen."

De keuze kwam Moyes op veel kritiek te staan, van onder meer dierenrechtenorganisaties, fans en analisten. Zouma werd tijdens het duel uitgefloten door supporters van zowel West Ham als Watford. Voormalig middenvelder van the Hammers Joe Cole noemde het een 'misrekening' van Moyes om de verdediger op te stellen; Gary Lineker noemde de trainer 'toondoof'. Ook Sadiq Khan, burgemeester van Londen, was bij Sky Sports niet te spreken over de keuze van Moyes: "Dit is verachtelijk. Ik weet hoe belangrijk drie punten zijn voor een voetbalclub, maar de club had hier leiderschap moeten tonen en Zouma niet moeten opstellen. Ik maak me zorgen als jonge mensen dit zien en denken dat je zomaar kan wegkomen met dit soort gedrag." De kans bestaat dat Zouma nog vervolgd wordt voor dierenmishandeling.