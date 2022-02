‘Ik hoop dat de club begrijpt dat ik na vier jaar wellicht een stap wil maken’

Bij Vitesse hadden ze gehoopt iets anders uit de winterstop te komen. De ploeg van trainer Thomas Letsch ging zaterdag pijnlijk onderuit bij FC Twente (3-0) en heeft een zwaar programma voor de boeg. Deze maand volgen ontmoetingen met Ajax, PSV, FC Utrecht en het tweeluik in de Conference League met Rapid Wien. Er is de Arnhemmers veel aan gelegen om dit seizoen sportieve successen te boeken, daar de club zich nadrukkelijk inspande om Riechedly Bazoer en Danilho Doekhi binnenboord te houden. Voetbalzone trok naar Arnhem om te spreken met de captain.

Als Doekhi gevraagd wordt naar zijn aflopende contract, schiet hij spontaan in de lach. "Het is een vraag die vaak terugkeert", erkent de aanvoerder van Vitesse. "De voetballerij is heel onvoorspelbaar. Ik wil een nieuwe stap maken, daar sta ik zeker voor open." Net als veel andere spelers, heeft ook Doekhi ambities. De verdediger is bezig aan zijn vierde seizoen en groeide in korte tijd uit tot een van de steunpilaren binnen het elftal van Letsch. "Ik denk dat de club graag met mij wil verlengen, maar ik hoop dat ze ook begrijpen dat ik na vier jaar een nieuwe stap wil maken. Ik denk dat ik daar aan toe ben."

Doekhi werd door Letsch gebombardeerd tot aanvoerder als opvolger van de naar Ajax vertrokken Remko Pasveer. Het betekent dat de verdediger meer in de spotlights staat. Ook in mindere tijden wordt hij voor de camera's verwacht. "Het brengt verantwoordelijkheden met zich mee", aldus Doekhi. "Ook als het minder goed gaat moet je er staan. Je hebt een voorbeeldfunctie, de jonge jongens kijken tegen je op." De aanvoerdersband lijkt Doekhi goed te hebben gedaan. De pas 23-jarige mandekker is bezig aan een ijzersterk seizoen en zag dat beloond worden met interesse van het Schotse Rangers.

"Ik ben er vrij rustig onder gebleven, weet wat ik voor ogen heb. Ik wilde Vitesse niet zomaar verlaten in de winter. Ik zie de winter niet als het ideale moment om een transfer te maken. Natuurlijk, als er een mooie kans voorbij komt kun je het moeilijk laten lopen. Maar we spelen Europees, zitten nog in het bekertoernooi en doen het goed in de competitie. Ik wist dat ik het seizoen hier wilde afmaken." Doekhi houdt er niet van om ergens halverwege het seizoen binnen te vallen. "Ik draai liever de voorbereiding mee met een nieuw team. Misschien ga ik wel naar een ander land, dat zijn grote veranderingen. In de winter heb je toch minder tijd dan in de zomer."

Dat Doekhi net als Bazoer komende zomer transfervrij de deur uitloopt bij Vitesse, roept bij hem geen schuldgevoel op. "Ik weet niet of het de insteek was van de club om nog iets aan mij te verdienen. Ik heb niet het gevoel gehad dat ze mij wilden verkopen om er een transferbedrag aan over te houden." Vitesse heeft dit seizoen de sportieve belangen boven de financiële belangen geplaatst en hoopt dat het binnenboord houden van Bazoer en Doekhi zijn vruchten afwerpt. De Arnhemmers zijn nog actief in het bekertoernooi, nemen het in de Conference League op tegen Rapid Wien en hopen ook in de Eredivisie succesvol te zijn.

"Met dat in het achterhoofd is het belangrijk dat Bazoer is gebleven", vertelt Doekhi. "Hij is een speler met uitzonderlijke kwaliteiten die we goed kunnen gebruiken. We doen nog op drie fronten mee en daar hebben we goede spelers bij nodig. Daar is hij er zeker een van. Mijn band met hem is goed. Dit is mijn derde seizoen met hem, we kunnen het goed met elkaar vinden." Dat ze allebei in hetzelfde schuitje zaten tijdens de winterstop, leidde ertoe dat ze nog meer contact hadden met elkaar. "Natuurlijk praat je met elkaar over de interesse. Je wisselt elkaars denkwijze uit, daar spar je over. Maar we treden niet te veel in details, het blijft altijd een eigen keuze die je maakt."

Voor Doekhi hangt die keuze van een aantal factoren af. "Wie de trainer is, wat mijn kansen zijn, welke speelstijl ze hanteren." Het is de fysiek sterke verdediger eerst om een goede eindnotering te doen met Vitesse. Eindigen als vierde en zich daarmee verzekeren van Europees voetbal, dat is het doel van de Arnhemmers. Het avontuur in de Conference League is een mooie bonus. Maar voordat het tweeluik met Rapid Wien op het programma staat, moet eerst worden afgerekend met Ajax (woensdag, TOTO KNVB Beker) en PSV (zaterdag). Een pittige start van het nieuwe jaar. "Ik denk dat het goed is om meteen aan de bak te moeten, dan weten we waar we aan toe zijn en waar we als team aan moeten werken. Een mooie uitdaging om goede resultaten te halen."