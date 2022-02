NRC openbaart schokkende cultuur bij Ajax: ‘Ik hoorde de angst'

Woensdag, 9 februari 2022 om 11:16 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:55

Het NRC Handelsblad heeft de sluier opgelicht over de angstcultuur die bij Ajax heerst onder veel vrouwen. Sportverslaggevers Fabian van der Poll en Danielle Pinedo, die de kwestie onderzocht hebben, vertellen in de podcast NRC Vandaag over het seksistische gedrag van mannen dat op grote schaal voorkomt binnen de club.

Ajax maakte zondag via een statement op de clubkanalen bekend dat Marc Overmars per direct bij de club zou vertrekken. De directeur voetbalzaken zou zich schuldig gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag bij vrouwen, waardoor zijn positie onhoudbaar was geworden. Het NRC raakte in december al op de hoogte over de misstanden bij Ajax. "Mijn collega Steven Persput kreeg een tip", vertelt Van der Poll. "Hij kon zijn oren niet geloven en ik ook niet. Die tip ging nadrukkelijk over Overmars."

Pinedo voegde zich daarop bij het onderzoek. De drie hadden aanvankelijk moeite om met mogelijke slachtoffers in contact te komen, zo vertelde de journaliste. "Ajax staat erom bekend dat het de luiken gesloten houdt. Dat het not done is om te praten. Dus het was heel moeilijk om de vrouwen te bereiken. Dat hebben we gedaan door via LinkedIn te kijken wie er hebben gewerkt. Dat was een heel precair proces, dat was niet makkelijk. Maar het lukte wel door vaak het maatschappelijk belang te benadrukken en dat we de vrouwen koste wat het kost zouden beschermen. Ik hoorde de angst vaak door de telefoon, dat was in dat opzicht best zwaar."

Beerput gaat open: Overmars vuurde meer expliciete content af op vrouwen

Zodra het contact met de vrouwen er was, ontdekte Pinedo en haar collega's al snel 'een cultuur' bij de Amsterdammers. "Vrouwen werden vaak seksistisch benaderd op basis van hun uiterlijk, op wat ze droegen. We hebben het voorbeeld van een borrel waarbij een vrouw stiekem werd gefotografeerd door een mannelijke collega zonder dat ze het doorhad, en dat die foto daarna werd bekeken door een groepje mannen. Vrouwen werden ook niet altijd even serieus genomen binnen de club."

Van der Poll spreekt van een 'doorgesijpelde kleedkamercultuur'. "Iedereen kent de grappen die daar gemaakt worden. Dat is daar soms ook de plek voor. Maar dat sijpelt soms door naar de andere plekken in een bedrijf, waardoor de grenzen eigenlijk vervagen. Je zou kunnen zeggen dat Overmars, iemand die zelf jarenlang in die kleedkamer heeft gezeten, dat gedrag meenam. De vrouwen die wij spraken zeiden dat je met zulk gedrag rekening moet houden als je bij Ajax werkt. Dat hoort er een beetje bij zelfs, dan moet je een dubbele huid hebben als vrouw."