Eredivisie-icoon Willem Janssen (35) beëindigt voetballoopbaan

Woensdag, 9 februari 2022 om 10:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:49

Willem Janssen zet na dit seizoen een punt achter zijn voetballoopbaan, zo maakt hij bekend via de officiële clubkanalen. De 35-jarige verdediger van FC Utrecht, die afgelopen weekend tegen SC Cambuur (3-2) zijn vierhonderdste wedstrijd speelde in de Eredivisie, is bij de Domstedelingen niet meer verzekerd van een vaste basisplek. Janssen is de meest ervaren Eredivisiespeler die op dit moment op het hoogste niveau actief is in Nederland.

Janssen licht zijn keuze om te stoppen toe op de website van de club. “Er kwam langzaam een gevoel bij me bovendrijven van: ‘Is dit nog waar ik heel veel voldoening uit haal? Is dit nog waar ik iedere dag plezier uit haal?’ Gaandeweg kwam er het besef dat ik het gevoel heb dat het na dit seizoen goed is”, vertelt Janssen over hoe hij tot het besluit kwam een punt achter zijn loopbaan te zetten. “Ik heb het idee dat dit een mooi moment is om te stoppen. In de wetenschap dat mijn situatie is veranderd en dat ik inmiddels een bepaalde leeftijd heb."

Janssen maakte zijn debuut in het betaalde voetbal in 2004 bij VVV-Venlo. Via Roda JC en FC Twente kwam hij in 2013 bij FC Utrecht terecht. Eerst op huurbasis, een jaar later definitief. "Ik heb gemerkt aan mezelf dat ik al die jaren als prof volle bak ben gegaan, helemaal all-in. De situatie hoe die nu is en hoe die, denk ik, in de toekomst ook zou blijven, heeft me doen beseffen dat ik het niet op een andere manier kan dan volledig all-in te gaan. Toen ik eenmaal de knoop had doorgehakt, voelde ik me opgelucht."

Technisch directeur Jordy Zuidam heeft bewondering voor de manier waarop Janssen zich vorig jaar terugknokte na een zware knieblessure. "Zo diep is ook ons respect nu voor het feit dat hij zelf aangeeft dat het moment daar is gekomen om, aan het einde van dit seizoen, te stoppen als profvoetballer”, aldus Zuidam. “Willem is een mooi mens en een buitengewoon krachtige captain. Hij doet alles als prof op volle kracht, zonder concessies. Dat vergt veel van een mens. Zeker als je dat al járen doet. We zijn enorm dankbaar voor alle 247 wedstrijden die Willem al voor FC Utrecht heeft gespeeld én voor de wedstrijden die nog komen gaan.”

FC Utrecht bekijkt de mogelijkheid om Janssen in een andere functie voor de club te behouden. "Daar hebben we al gesprekken met elkaar over gevoerd en zullen we de komende periode een vervolg aan geven", vervolgt Zuidam. Janssen, die van origine middenvelder is, werd door Erik ten Hag omgeturnd tot centrale verdediger. In die rol was hij jarenlang onomstreden, totdat hij dit seizoen onder René Hake op de bank kwam te zitten. Dit seizoen kwam hij 16 keer in actie in de Eredivisie, waarvan 14 keer als basisspeler. Janssen (400 duels) staat op plek vijftien op de lijst met meeste Eredivisie-duels en heeft Patrick Pothuizen (402) en Peter Wisgerhof (404) in het vizier.