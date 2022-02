Paris Saint-Germain wil Di María slachtofferen voor twee zomeraanwinsten

Woensdag, 9 februari 2022 om 09:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:57

Na een rustige winterse transferwindow maakt Paris Saint-Germain zich op voor een veelbewogen zomer. De club is van plan om Ángel Di María nadrukkelijk in de etalage te zetten, meldt L'Équipe. De aanvaller is bij de Franse grootmacht niet verzekerd van een basisplek en moet ruimte maken voor twee zomerse aanwinsten. PSG heeft zijn pijlen gericht op de komst van Paul Pogba en Lucas Paquetá, die met het geld van Di María moeten worden ingelijfd.

Het gonst al een tijdje van de hardnekkige geruchten bij PSG. De club slaagde er nog altijd niet in om het aflopende contract van Kylian Mbappé te verlengen, terwijl Pogba het sterrenensemble van nieuw bloed moet voorzien. Een vertrek naar Real Madrid lijkt het meest waarschijnlijk voor Mbappé, die bij De Koninklijke vijftig miljoen per jaar kan opstrijken. Het zou Paris Saint-Germain wel in staat kunnen stellen om de selectie te hervormen, daar de Franse aanvaller flink op de begroting drukt.

Volgens L'Équipe blijft Erling Braut Haaland nog altijd topprioriteit bij een vertrek van Mbappé, maar daar blijft het vermoedelijk niet bij. Sportief directeur Leonardo hoopt vooral het middenveld van een kwaliteitsimpuls te voorzien en heeft zijn zinnen gezet op de komst van Pogba. De middenvelder van Manchester United loopt aan het einde van het seizoen uit zijn contract en lijkt zijn avontuur bij de the Red Devils te willen beëindigen. Een ander doelwit is Paquetá, die indruk maakt op het middenveld van Olympique Lyon.

Paquetá heeft de interesse gewekt van menig Europese topclub. De technisch begaafde middenvelder staat tot medio 2025 onder contract bij Lyon. Voorzitter Jean-Michel Aulas liet al weten Paquetá niet aan PSG te willen verkopen. "Ik heb Leonardo verteld dat ik hem zou bellen. Maar nee, hij gaat niet naar Parijs. We hebben bovendien een bod ontvangen van een andere club", vertelde hij tegen Europa 1. De komst van Paquetá en Pogba moet gefinancierd worden met het vertrek van Di María. De Argentijn loopt komende zomer uit zijn contract, maar de club heeft een optie voor een extra jaar.