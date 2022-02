Flick: ‘Zijn transfer is een goed teken voor de Duitse nationale ploeg’

Woensdag, 9 februari 2022 om 09:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:09

Hansi Flick is van mening dat Niklas Süle er goed aan heeft gedaan om naar Borussia Dortmund te verkassen. De centrumverdediger weigerde zijn contract bij Bayern München te verlengen en vertrekt nu aan het einde van het seizoen transfervrij naar BVB. De transfer is volgens Flick niet alleen een flinke opsteker voor Dortmund, ook de Duitse nationale ploeg vaart er wel bij, aldus de bondscoach.

"Ik ben heel blij voor de Bundesliga en natuurlijk vooral voor Niklas", vertelt Flick. De Duitse oefenmeester werkte bij Bayern al samen met Süle en kent de kwaliteiten van de boomlande centrumverdediger. "De kwaliteiten die hij heeft zijn echt goed voor de competitie. Deze transfer is ook een goed teken voor de nationale ploeg met het oog op het komende WK in Qatar, want Niklas blijft in Duitsland en gaat verder om hier zijn klasse te laten zien."

Süle kreeg onder meer advies van Flick bij zijn transfer naar Dortmund. "Borussia Dortmund heeft er alles aan gedaan om hem te krijgen", aldus Flick. "Zijn transfer zal de Bundesliga goed doen, want ook hij voedt de concurrentie in de competitie." Bayern was bereid om Süle een kleine tien miljoen euro per jaar te gaan betalen aan salaris, maar de verdediger wilde alleen blijven voor twaalf tot vijftien miljoen euro per jaar. Volgens Duitse media gaat Süle bij Dortmund tien miljoen euro per jaar opstrijken.

Süle is bij de Duitse nationale ploeg doorgaans verzekerd van een basisplek. De mandekker vormt het hart van de defensie met Thilo Kehrer van Paris Saint-Germain of Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger. Duitsland heeft zich als groepshoofd geplaatst voor het WK in Qatar. In maart zal Flick zeer waarschijnlijk een beroep doen op Süle als voor Die Mannschaft twee vriendschappelijke interlands op het programma staan tegen Israël (26 maart) en Nederland (29 maart).