Alli en Van de Beek moeten het ontgelden bij Everton-debuut: ‘Hall of Shame’

Woensdag, 9 februari 2022 om 08:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:32

Fans van Everton hebben geen goed woord over voor het debuut van Dele Alli. De middenvelder, die in de winter werd overgenomen van Tottenham Hotspur, maakte dinsdagavond op bezoek bij Newcastle United (3-1) zijn eerste minuten. De grootste concurrent van Donny van de Beek werd al na een half uur van de bank gestuurd om zijn opwachting te maken, maar wist daarin niet te overtuigen. Ook het optreden van Van de Beek liet te wensen over.

Nadat het tweetal zich zaterdag voor de eerste keer liet zien op Goodison Park tijdens de rust van het FA Cup-duel met Brentford, maakten Alli en Van de Beek dinsdagavond hun officiële debuut. Everton kwam nog wel op voorsprong, maar moest uiteindelijk met 3-1 buigen voor de directe concurrent. Fans waren met name woedend over het optreden van Alli en uitten hun frustratie op sociale media. De middenvelder werd al na 25 minuten van de bank gestuurd na een blessure bij Demarai Gray.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van de Beek krijgt bij dramatisch debuut meteen slecht signaal van Lampard

Lees hier het wedstrijdverslag van het duel tussen Newcastle United en Everton. Lees artikel

"Een Hall of Shame debuut", twittert een Everton-fan over het optreden van Alli. "Zijn ondertekening voelt als een overval." BBC zag vooral twee onzichtbare debutanten. "Ze hadden weinig invloed op het goed doordachte plan van Newcastle. Ze zullen snel meer ritme moeten vinden, aangezien Lampard op zoek is naar een creatieve benadering op het middenveld." Sky Sports deelt die mening. "Lampard zette na de 2-1 alles op alles met Van de Beek als laatste wissel, maar net als Alli wist ook hij geen impact te maken omdat the Magpies bleven domineren."

Lampard riep na afloop vooral op tot geduld. "Het vertrouwen en geloof moet worden opgebouwd, daar werken we aan op het trainingsveld. We zijn er nog maar kort en het moet snel veranderen, want we willen resultaten boeken. Natuurlijk is het vertrouwen van de spelers laag, dit is een nieuwe klap in het gezicht. Toen ik bij de club kwam, waren de resultaten al slecht. Ik heb geen toverstaf om dat op te lossen. Dit is de Premier League, het is zwaar. Het enige wat je hoeft te doen is hard werken en vooruit kijken."