René van der Gijp gaat stuk om nieuwe ‘bijnaam’ van advocaat voor Overmars

Dinsdag, 8 februari 2022 om 23:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:44

Indien Marc Overmars daadwerkelijk ongevraagd foto's van zijn geslachtsdeel naar vrouwen heeft gestuurd, dan is hij volgens strafrechtadvocaat Job Knoester 'een digitale potloodventer'. René van der Gijp moet in VI Vandaag hard lachen om die term, die in het strafrecht overigens gebruikelijk is voor dit soort zaken.

"Ongevraagd een dickpic sturen, dat is eigenlijk digitaal potloodventen", legt Koester uit in de talkshow. "Dat is strafbaar en daar kun je maximaal twee maanden gevangenisstraf voor krijgen. En het lijkt erop dat Overmars dit niet op verzoek heeft gedaan... Acht jaar geleden is iemand veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur voor het meermaals versturen van dit soort foto's. Het gebeurt niet heel vaak, want het is niet het grootste vergrijp."

Van der Gijp kan zijn lach vervolgens niet bedwingen. "Digitaal potloodventen...", schatert de oud-rechtsbuiten. "Dat vind ik nog erger dan dickpics sturen, jij?" Knoester reageert serieus: "Ja, als Overmars dit gedaan heeft, dan is het een digitale potloodventer. Dat is natuurlijk hartstikke fout." Er is nog niets bekend over een strafrechtelijk onderzoek, maar Overmars wordt in ieder geval tuchtrechtelijk onderzocht, zo kwam woensdag naar buiten. "Dat betekent dat hij berispt kan worden, maar in het ergste geval kan het ook een royement worden. Dan mag hij pas na twaalf jaar een aanvraag indienen om opnieuw aan een functie te komen in het voetbal."

Ook Edwin van der Sar, die bij Ajax in de directie zit waar Overmars ook onderdeel van was, kan in de problemen komen, benadrukt Knoester. "Van der Sar is niet strafbaar, maar heeft mogelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Hij moet het ook melden, als hij ervan wist." Voor Van der Sar zou dat waarschijnlijk niet meteen royement betekenen. "Ik denk niet dat het in het geval van Van der Sar snel zal gebeuren, maar mogelijk een tuchtklacht aan de broek, ik zou niet lekker slapen..." Van der Sar ontkende woensdag nogmaals tegenover het ANP dat hij ervan wist, maar Van der Gijp zegt stellig: "Dit wist-ie."

Van der Gijp zoekt naar een verklaring voor het seksueel grensoverschrijdende gedrag van Overmars. "Het meest trieste is dat die Overmars er denk ik niet eens op uit was om iets met die meisjes te doen. Hij heeft niet een van die meisjes aangeraakt. Met geen vinger. Het is gewoon een spel. Een heel gek spel, dat kan je niet kopen bij de Blokker." Knoester voegt daaraan toe: "Ik denk dat het een minderwaardigheidscomplex is. Dat hij de aandacht nodig heeft en die op deze manier zoekt. Ik las ook verhalen in NRC dat hij een beetje eenzaam was, en die verhalen ging houden bij de dames, en daar ook niet weg wilde. Die eenzaamheid, dat is wel iets wat je bij zedendelicten voorbij ziet komen."