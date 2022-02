Milanese derby lonkt in Coppa Italia na weergaloze goal Alexis Sánchez

Dinsdag, 8 februari 2022 om 23:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:08

José Mourinho is bij zijn terugkeer in San Siro tegen Internazionale uit het Italiaanse bekertoernooi geknikkerd. De trainer van AS Roma was met zijn ploeg niet opgewassen tegen het elftal van Simone Inzaghi: 2-0. Door de zege voegt Inter zich bij de laatste vier. Daarin strijdt het tegen de winnaar van het duel tussen AC Milan en Lazio, dat woensdagavond op het programma staat. Het was voor het eerst sinds 2010 dat Mourinho in San Siro aantrad tegen de club waarmee hij zo succesvol was.

Inzaghi hield zowel Stefan de Vrij als Denzel Dumfries op de bank, terwijl Mourinho wel begon met Rick Karsdorp. De thuisploeg greep meteen het initiatief en stond al na twee minuten spelen op voorsprong. Na een scherpe voorzet vanaf links van Ivan Perisic schoot Edin Dzeko de bal ineens tegen de touwen achter de kansloze Rui Patrício. Niet veel later leek Inter de score al te verdubbelen, toen Nicolò Barella het doel onder vuur nam. De middenvelder probeerde het met een fraaie poging, maar zag zijn inzet op de deklat belanden.

1-0 Internazionale! ??

En wie anders dan oude bekende Dzeko die de bal binnen schiet ??#ZiggoSport #CoppaItalia #Dzeko pic.twitter.com/wPGvKRB507 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 8, 2022

Roma stelde daar in het eerste bedrijf bijzonder weinig tegenover en wist niet tot uitgespeelde kansen te komen. Nadat De Vrij op slag van rust binnen de lijnen werd gebracht voor de geblesseerd uitgevallen Alessandro Bastoni, viel er in het tweede bedrijf beduidend meer te genieten. Jordan Veretout probeerde het tien minuten na rust met een schot van grote afstand, maar hij zag zijn poging een ruime meter over het doel bij Samir Handanovic gaan. Aan de andere kant werd een schitterende uithaal van Barella uit de kruising geplukt door Patrício.

Inter kwam geen moment serieus in de problemen, wat mede te danken was aan uitstekend verdedigend werk van Milan Skriniar. De Slowaakse verdediger had zich net op tijd op de doellijn opgesteld om een inzet van Nicolò Zaniolo van de lijn te koppen. Laatstgenoemde kreeg de bal ietwat gelukkig mee nadat de uitgekomen Handanovic niet wist te onderscheppen. Het duel werd twintig minuten voor tijd in het slot gegooid door Alexis Sánchez. De aanvaller haalde voortreffelijk uit met een schot in de linkerkruising. De in de slotfase ingevallen Dumfries wist zijn stempel niet te drukken.