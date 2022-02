Wonderactie Wout Weghorst imponeert Engeland en frustreert Man United

Wout Weghorst heeft zich woensdagavond voor het eerst écht laten zien in de Premier League. De spits van Burnley gaf tegen Manchester United een fenomenale en doorslaggevende assist op Jay Rodriguez, waardoor the Clarets een punt wisten te behalen: 1-1. United zette nog vol aan, maar bleef vol frustratie achter en wordt op de ranglijst ingehaald door West Ham United. Burnley koestert het gelijkspel, dat niet genoeg is om van de laatste plaats af te komen.

Manchester United begon zonder Cristiano Ronaldo, die na een uur spelen inviel, fantastisch aan de wedstrijd. De ploeg scoorde binnen 21 minuten drie keer, maar had de pech dat twee treffers werden afgekeurd. Raphaël Varane bleek buitenspel te hebben gestaan bij een rake kopbal, terwijl een toevallige intikker van Edinson Cavani niet doorging vanwege een voorafgaande duw van Paul Pogba. De Fransman zette even daarvoor zelf de enige geldige treffer van de eerste helft op het scorebord door een lage voorzet van Luke Shaw binnen te lopen: 0-1.

Cavani had de 0-2 moeten maken na ruim een half uur, maar kopte van zeer dichtbij op doelman Nick Pope. Burnley had vrijwel niets te vertellen, maar kwam twee minuten na rust plots terug. Weghorst stuurde met een uiterst handige voetbeweging zowel Harry Maguire als Scott McTominay het bos in en verstuurde ook nog een goede steekpass op Jay Rodriguez, die het afmaakte: 1-1.

Weghorst vlamde vervolgens zelf een schot in het zijnet, maar voor het overige moest Burnley vooral verdedigen. James Tarkowski wist Jadon Sancho op het allerlaatste moment af te stoppen, terwijl een slimme hakbal van Varane op de doellijn geblokt werd door Ben Mee. Ronaldo mikte met het hoofd tweemaal over.