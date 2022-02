Van de Beek krijgt bij dramatisch debuut meteen slecht signaal van Lampard

Dinsdag, 8 februari 2022 om 22:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:26

Donny van de Beek heeft weinig plezier beleefd aan zijn debuut als speler van Everton. De middenvelder kwam op bezoek bij Newcastle United na een uur spelen binnen de lijnen, maar kon niet voorkomen dat the Toffees met 3-1 ten onder gingen. Ook Van de Beek's grootste concurrent Dele Alli maakte zijn debuut. Hij werd door Frank Lampard al binnen het half uur ingebracht. Newcastle nadert Everton door de overwinning tot op één punt en staat nu zeventiende met 18 punten uit 22 duels. Everton speelde wel een wedstrijd minder.

Newcastle United - Everton 3-1

Donny van de Beek begon op de bank, net als zijn binnengehaalde concurrent Dele Alli. Na 25 minuten kreeg de Nederlander meteen een teleurstelling te verwerken, omdat niet hij, maar Alli mocht invallen voor de geblesseerde Demarai Gray. Na ruim een half uur nam Everton de leiding dankzij een knullig eigen doelpunt van Jamaal Lascelles: 0-1 De verdediger van Newcastle kreeg de bal in de doelmond tegen zich op geschoten nadat een ploeggenoot de bal van de lijn haalde. Een minuut later maakte Lascelles het goed door de bal uit een hoekschop tegen de lat te koppen, waarna Everton-verdediger Mason Holgate die in eigen doel werkte: ook een eigen treffer dus: 1-1.

Ryan Fraser zorgde er tien minuten na rust voor dat Newcastle op 2-1 kwam door een voorzet van de gevaarlijke Allan Saint-Maximin binnen te schieten. Laatstgenoemde zette even daarvoor een heerlijke versnelling in en haalde zo de achterlijn in de zestien. Van de Beek kwam na precies een uur binnen de lijnen voor André Gomes, maar kon weinig impact maken. Kieran Trippier besliste het duel tien minuten voor tijd met een prachtige vrije trap van 25 meter. De rechtsback van Newcastle gaf de bal veel snelheid mee en liet Jordan Pickford langzaam in de onderhoek: 3-1.

West Ham United - Watford 1-0

Na een indrukwekkend applaus voor de op zevenjarige leeftijd overleden West Ham United-fan Isla Caton, ging er negatieve aandacht uit richting Kurt Zouma. De verdediger van West Ham raakte in opspraak nadat online beelden opdoken van een mishandeling van zijn kat. Het publiek trakteerde hem bij ieder belcontact op een fluitconcert. Eenmaal op gang kwam het eerste gevaar van het hoofd van Juraj Kucka, die rakelings langs de paal kopte. Namens de thuisploeg was Jarrod Bowen het dichtst bij de openingstreffer. Hij schoot een rebound op de paal nadat zijn eerste inzet geblokt werd. Twintig minuten voor tijd was Bowen wel trefzeker, toen hij een schot van ruim twintig meter van richting veranderd zag worden: 1-0. In de slotfase leek Bowen voor zijn tweede van de avond aan te tekenen met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied, maar ditmaal lag Ben Foster in de weg.