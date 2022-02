Beerput gaat open: Overmars vuurde meer expliciete content af op vrouwen

Marc Overmars stuurde niet alleen foto's van zijn geslachtsdeel, maar vuurde regelmatig een 'eenzijdig appjes-bombardement' af op vrouwelijke medewerkers van Ajax, zo meldt het Algemeen Dagblad op basis van gesprekken met direct betrokkenen. Overmars stuurde daarbij ook ongevraagd 'expliciete internetfilmpjes' toe.

Overmars richtte zich niet specifiek op bepaalde vrouwen, maar leek zijn kansen te spreiden door zoveel mogelijk hengels uit te gooien. Daarbij zocht de bij Ajax vertrokken directeur contact met kantoorpersoneel, de media-afdeling en de vrouwenvoetbalafdeling van de club. Soms stuurde hij ook appjes naar vrouwen 'buiten Ajax', hetgeen niet gespecificeerd wordt. Gemene deler in het contact was het totale gebrek aan een aanleiding: Overmars kon uit het niets een bericht sturen dat als onwenselijk werd ervaren.

Vrouwen die de appjes van Overmars negeerden, konden vaak rekenen op méér berichten: door de krant omschreven als een 'eenzijdig appjes-bombardement'. Overmars stond binnen de club bekend als 'rare vogel': een man die alledaagse gesprekjes met collega's schuwde en liever een appje leek te sturen. In de berichten die hij dan stuurde was zijn 'sociale onbekwaamheid' volgens de vrouwen terug te zien. "In de appjes schuilde ook een soort dwangmatigheid, wereldvreemdheid en een onontkoombare drang naar aandacht", weet het dagblad.

In de persverklaring van Ajax zei Overmars zich niet te hebben gerealiseerd grenzen te hebben overschreden, totdat hij daar vorige week op werd gewezen. De betrokken vrouwen komen met een andere lezing: Overmars waande zich onaantastbaar en negeerde waarschuwingen over zijn gedrag, die hij 'vaak genoeg' gekregen heeft. De directeur bleef ondanks die directe én indirecte waarschuwingen stug doorgaan met zijn gedrag.