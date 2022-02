Fenerbahçe gaat af tegen tien van Kayserispor en ligt uit bekertoernooi

Dinsdag, 8 februari 2022 om 20:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:46

Fenerbahçe is dinsdagavond op pijnlijke wijze uit het bekertoernooi geknikkerd door Kayserispor. De ploeg van trainer Ismail Kartal speelde de volledige tweede helft met een man meer, maar moest in de absolute slotfase het enige doelpunt van de wedstrijd incasseren: 0-1. De bezoekers kwamen in de eerste helft met een man minder te staan door een rode kaart voor Ugur Demirok, die op de rand van het strafschopgebied veel te hard door ging op de enkel van Ozan Tufan.

Bij Fenerbahçe was er een basisplaats voor Ferdi Kadioglu, terwijl bij de bezoekers Bilal Bayazit aan de aftrap verscheen. De Nederlandse doelman maakte vorig jaar zomer de overstap van Vitesse naar Kayserispor. Fener draait een teleurstellend seizoen en heeft zijn pijlen dit seizoen gericht op de beker. De ploeg van Kartal ging goed van start en zorgde na tien minuten spelen voor het eerste gevaar, toen Tufan op aangeven van Kadioglu het vijandelijke doel onder vuur nam. De middenvelder bleek onnauwkeurig in de afronding. Ook Bright Osayi-Samuel wist zijn inzet niet tot doelpunt te promoveren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Op slag van rust werd Fener geholpen door de bezoekers, toen Demirok veel te hard ingreep op de rand van het strafschopgebied en snoeihard de enkel van Tufan raakte. Scheidsrechter Arda Kardesler trok na tussenkomst van de videoscheidsrechter direct rood. De thuisploeg profiteerde van de overtalsituatie en trok het duel na rust naar zich toe. Een voorzet van Diego Rossi kon net niet worden binnengekopt door Mergim Berisha en Mert Hakan Yandas raakte met een schot de paal.

Toen het duel leek af te stevenen op een verlenging, trok Kayserispor alsnog aan het langste eind via Ramazan Civelek. De verdediger mocht aanleggen voor een vrije trap van ruim twintig meter en zag zijn inzet van richting veranderd worden. Doelman Berke Özer was volslagen kansloos en zag het leer naast zich in het net belanden. Door de vroegtijdige uitschakeling rest voor Fenerbahçe alleen nog de Conference League. Op 17 en 24 februari wacht het tweeluik met Slavia Praag.