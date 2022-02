Benfica ziet aanvoerder Pizzi vlak voor confrontatie met Ajax vertrekken

Dinsdag, 8 februari 2022 om 20:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:43

Ajax hoeft over twee weken in het Champions League-kraker tegen Benfica geen rekening te houden met Pizzi. De 32-jarige aanvoerder van o Glorioso vertrekt de rest van het seizoen naar Istanbul Basaksehir, zo bevestigt de Turkse club. Pizzi gold jarenlang als een van de sterspelers van Benfica, maar raakte dit seizoen op een zijspoor en viel de laatste tijd alleen nog in.

De rol van Pizzi veranderde in de eerste seizoenshelft van basisspeler naar regelmatige invaller, totdat eind december de bom barstte bij Benfica. Na de kansloze 3-0 nederlaag tegen FC Porto in de achtste finale van de Taça de Portugal kreeg Pizzi een hevige ruzie met Jorge Jesus, zo meldden Portugese media toen. De aanvallende middenvelder werd uit de selectie gezet door Jesus, die vervolgens zelf direct ontslagen werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nélson Veríssimo, de opvolger van Jesus, hield Pizzi wel bij de selectie, maar gunde de aanvoerder weinig speelminuten meer: nog vier korte invalbeurten zouden volgen. Afgelopen maandag zat Pizzi tegen Tondela (1-3) niet meer bij de wedstrijdselectie, om de Portugees ruimte te geven om een transfer te maken. Basaksehir, de nummer vijf van de Turkse competitie, bood dus uitkomst met een huurdeal.

Pizzi staat al sinds 2014 onder contract bij Benfica en groeide in Lissabon uit tot een dragende kracht. De technisch begaafde middenvelder staat op liefst 360 officiële wedstrijden voor de Portugese topclub, waarin hij goed was voor 94 doelpunten en 96 assists. Hij speelde zeventien keer voor het Portugese elftal.