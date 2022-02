Schmidt geeft naast fout van Mvogo nieuwe reden om Drommel te kiezen

Dinsdag, 8 februari 2022 om 18:48 • Jeroen van Poppel

Roger Schmidt ziet Joël Drommel in principe voor de rest van het seizoen als zijn eerste doelman, zo maakt de trainer van PSV bekend voorafgaand aan het bekerduel met NAC Breda. De Duitser geeft daarbij niet alleen de kapitale fout van Yvon Mvogo afgelopen zaterdag tegen AZ (1-2) als reden, maar zegt te denken in het belang van PSV. "In deze situatie heb ik ook besloten met het oog op de toekomst", aldus Schmidt bij ESPN. De wedstrijd begint om 19.00 uur in het Philips Stadion.

"Joël is een onze doelman voor de toekomst, terwijl Yvon gehuurd is (van RB Leipzig, red.). Dat is waarom Joël nu weer speelt", aldus Schmidt, die de beslissing in eerste instantie neemt vanwege de blunder van Mvogo. "Waarom ik weer verander? Dat heb je zaterdagavond kunnen zien. We hebben gewisseld, Yvon heeft zijn kans gekregen. Maar hij heeft een fout gemaakt bij de beslissende tegengoal, dat is natuurlijk altijd een heel tricky situatie. Je hoopt dat hij zijn kans pakt, maar nu moesten we een nieuwe beslissing nemen."

Schmidt vindt dat Mvogo de schuld daarvoor bij zichzelf moet zoeken. "Dit is profvoetbal, zoals ik al eerder heb gezegd. Het ligt niet aan mij, maar aan de prestatie van de spelers. Het maakt niet uit of het een veldspeler of keeper is, een speler moet presteren, zeker bij PSV. We zitten in de beslissende fase van het seizoen. Als je je kans krijgt, moet je hem pakken. Het was ongelukkig voor hem, dat is natuurlijk jammer voor hem."

Pascal Kamperman stelt de vraag hoe vaak Schmidt kan wisselen van doelman. "Je kunt natuurlijk elke wedstrijd veranderen", lacht hij. "Maar ik denk dat dat niet goed is voor de keepers. Ik heb dit seizoen nog niet eerder veranderd, Joël heeft een hoop steun en vertrouwen gekregen van iedereen. Nu krijgt hij die steun en dat vertrouwen opnieuw. Ik heb niet met Yvon gepraat. Ik hoef niks uit te leggen aan ze. Als je op topniveau presteert en ik zou dán veranderen, dan zou ik iets moeten uitleggen. Ik heb niet overlegd met ze, er was geen discussie. Ik heb het aangekondigd, en dan is het klaar."