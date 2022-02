Sportieve malaise kost Teun Jacobs de kop bij Almere City

Dinsdag, 8 februari 2022 om 18:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:01

Almere City en Teun Jacobs gaan na dit seizoen uit elkaar, zo laat de club uit Flevoland dinsdagavond weten via de officiële kanalen. De technisch manager slaagde er niet in om het eerste elftal op een constant niveau te laten presteren, waardoor de club zich genoodzaakt voelt de samenwerking te beëindigen. Almere City beleeft een dramatisch seizoen en staat laatste in de Keuken Kampioen Divisie. "De conclusie is getrokken na diverse evaluatiegesprekken in de afgelopen weken."

Jacobs kwam in januari 2020 binnen bij de Flevolanders. Onder zijn leiding werd de Football Academy geprofessionaliseerd en hoopte de club een stevig fundament te bouwen voor de sportieve toekomst. Waar vorig seizoen een knappe vierde plek werd behaald, presteert de club dit seizoen ver ondermaats. Eind november besloot Almere trainer Gertjan Verbeek per direct op straat te zetten, waarna Alex Pastoor werd aangesteld als zijn vervanger. Ook onder leiding van Pastoor is de stijgende lijn echter niet ingezet. Van de laatste twaalf wedstrijden werd er slechts één gewonnen. De laatste overwinning dateert van 3 december.

"Ik heb met veel energie het technisch beleid van deze club mogen bepalen", laat Jacobs weten in een reactie. "Er zijn mooie stappen gezet binnen de club met helaas een lelijke afdronk als je de huidige ranglijst erbij pakt. Hoe dan ook rijd ik nog iedere dag met veel plezier naar Almere. De club komt nu echter in een andere fase, waar een ander type technisch manager beter bij past. Ik ga in de komende periode mijn werkzaamheden zo goed mogelijk afronden en onze samenwerking op een positieve manier afsluiten."