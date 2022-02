Einde seizoen voor aanvaller Gent na geweldsincident met eigen vrouw

Dinsdag, 8 februari 2022 om 18:21 • Mart Oude Nijeweeme

AA Gent heeft middels een statement gereageerd op verschillende incidenten die de voorbije weken hebben plaatsgevonden rond de club. Aanvaller Ilombe Mboyo werd opgepakt na een geweldsincident met zijn eigen partner en sportief adviseur Gunther Schepens veroorzaakte in dronken toestand een verkeersongeluk. Mboyo heeft te horen gekregen dat hij dit seizoen niet meer in actie komt. Voor Schepens geldt een laatste waarschuwing.

Mboyo bracht een nacht in de cel door nadat hij van 15 op 16 januari werd opgepakt in Elsene vanwege geweld tegen zijn eigen vrouw. Gent wachtte lang met een verklaring, tot vandaag. "De club wil duidelijk stellen dat ze onder geen beding geweld tegen vrouwen kan en zal aanvaarden en dat hierover binnen de club duidelijk acties werden genomen en richtlijnen gegeven. Omdat de zaak Mboyo ook een persoonlijke aangelegenheid is, kunnen we niet over de inhoud publiekelijk communiceren. Hoe dan ook zal bij een volgend incident elke betrokkene van de club die zich op dat vlak misdraagt, uitgesloten worden."

Het Laatste Nieuws meldt dat Mboyo dit seizoen niet meer in actie komt. Wel mag hij blijven trainen. Trainer Hein Vanhaezebrouck liet doorschemeren dat Mboyo de voorbije weken om sportieve redenen niet tot de wedstrijdselectie behoorde, maar intern is besloten om hem niet meer bij de selectie te halen. Mede op aandringen van hoofdsponsor VDK Bank. Het was niet voor het eerst dat Mboyo vanwege een geweldsincident met een vrouw in opspraak kwam. In zijn jeugdjaren was hij lid van een Brusselse jeugdbende. In 2004 kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van zeven jaar voor een groepsverkrachting van een veertienjarig meisje.

Ook Schepens bracht Gent in verlegenheid. De sportief adviseur reed onlangs in beschonken toestand meerdere auto's aan. "De club keurt dit gedrag sterk af. Gunther heeft te horen gekregen dat indien dit nogmaals voorvalt, het onmogelijk zal zijn om de samenwerking voort te zetten", zo luidt het statement. De voormalig Belgisch international reed drie geparkeerde auto's aan, een vierde werd tegen een gevel van een woning geduwd. Zijn rijbewijs werd vijftien dagen ingetrokken. Niet zo lang geleden kreeg de oud-voetballer al een rijverbod opgelegd omdat hij dronken achter het stuur zat. Schepens kreeg daarop een alcoholslot.