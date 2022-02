Hakim Ziyech zet definitief punt achter zijn interlandloopbaan

Dinsdag, 8 februari 2022 om 17:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:27

Hakim Ziyech wil definitief niet meer uitkomen voor het Marokkaanse nationale elftal, zo geeft de 28-jarige aanvallende middenvelder van Chelsea te kennen. Ziyech kwam vanwege een conflict met bondscoach Vahid Halilhodzic voor het laatst op 12 juni 2021 in actie voor zijn land. Hij miste ook de Afrika Cup die onlangs gehouden werd. "Ik keer niet terug bij het nationale team, dat is mijn definitieve beslissing", aldus Ziyech.

"Het is voor mij duidelijk hoe zaken daar gaan", vervolgt Ziyech. "Ik focus me op wat ik doe en dat is nu mijn club. Ik vind het natuurlijk jammer, wie niet? Maar het is zijn beslissing en die moet ik respecteren. Maar als al het liegen erbij komt, is het voor mij duidelijk. Zoals ik al zei: ik keer niet terug bij het nationale team." In totaal staat Ziyech op veertig optredens in het Marokkaanse elftal, waarin hij vijftien keer scoorde.

Ziyech keert niet meer terug bij Marokko. ???? pic.twitter.com/yCLKg4dq3N — Anouar Amrani (@anouaramrani) February 8, 2022

Halilhodzic zei onlangs al niet te overwegen om Ziyech terug te halen. De bondscoach van Marokko ziet de voormalig Ajacied als 'onruststoker'. “Het gedrag van Ziyech past niet bij de selectie. Hij wil niet trainen, wil niet spelen. Hij neemt het niet serieus. Ik ga hem niet smeken om terug te komen. Ik zal nooit iemand smeken om bij het team te komen. Als je de groep ontwricht, zal ik je niet selecteren. Ook al ben je Messi. Ik kan altijd iemand vergeven. Eén keer, twee keer, maar geen drie keer."

