Schmidt hakt knoop door en kiest toch voor Drommel als eerste doelman

Dinsdag, 8 februari 2022 om 17:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:54

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de bekerwedstrijd tegen NAC Breda. De Duitser voert een opmerkelijke wissel door en heeft weer een plek ingeruimd voor Joël Drommel. De doelman werd zaterdag nog gepasseerd tegen AZ (1-2), maar zag hoe zijn vervanger Yvon Mvogo eveneens geen zekere indruk maakte. Schmidt grijpt om die reden opnieuw in en zet Drommel terug onder de lat. Ook Noni Madueke keert terug in het elftal. Het kwartfinaleduel in het Philips Stadion gaat om 19.00 uur van start en staat onder leiding van Martin van den Kerkhof.

"Dit is nou precies wat je niet wilt, maar met de wetenschap van nu is alles te verklaren", reageerde Schmidt op de zeperd van Mvogo tegen AZ. "Als Yvon geen fout had gemaakt en wij winnen, had men waarschijnlijk gezegd dat het een goede beslissing was. Ik snap hoe het werkt en dat er dan naar de coach wordt gekeken." Het was de tweede basisplaats van het seizoen voor Mvogo, die eerder aan de aftrap verscheen in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo in augustus. Woensdag tijdens het afsluitende perspraatje kwam Schmidt terug op de keeperskwestie.

"Normaal wissel je de keeper niet zo vaak", aldus de PSV-trainer, die niet uitsloot dat Mvogo opnieuw op de bank moest plaatsnemen. "Maar om eerlijk te zijn verwacht ik topprestaties op zijn positie. We spelen professioneel voetbal, geen amateurvoetbal. Ik verwacht van iedereen prestaties. Ook veldspelers wissel ik als ze niet presteren, als ik andere opties heb. De doelmannen vormen een beetje een speciaal geval, maar de wet om te presteren om in de basis te blijven staan geldt ook voor doelmannen."

Naast de keeperswissel valt ook de terugkeer van Noni Madueke op. De aanvaller stond lange tijd aan de kant met een blessure en maakte zijn laatste minuten begin december in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. Marco van Ginkel is er niet bij. De middenvelder werd tegen Ajax na ruim een uur gewisseld en was er tegen AZ ook niet bij. Schmidt kiest op het middenveld voor Ibrahim Sangaré, Erick Gutiérrez en Mario Götze, waardoor Joey Veerman naar de reservebank verhuist.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Gutiérrez, Götze; Gakpo, Madueke, Zahavi

Opstelling NAC Breda: Olij; Hilterman, Malone, Adilehou, Ligeon; Seuntjens, Agougil, Welat; De Rooij, Bannis, Velanas