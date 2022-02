Ceferin wil eindfase Champions League wijzigen en heeft steun van PSG

Dinsdag, 8 februari 2022 om 15:41 • Rian Rosendaal

De opzet van de eindfase van de Champions League gaat op termijn wellicht veranderen. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin denkt namelijk aan de introductie van een zogeheten Final Four in het miljardenbal. Met ingang van het seizoen 2024/25 zouden de halve finales en de finale in een week moeten worden afgewerkt in een bepaald land. Ook zal er in de halve eindstrijd van de Champions League geen gebruik meer worden gemaakt van returnduels.

In een uitgebreid interview met Le Journal Dimanche praat Ceferin over de mogelijke wijziging in de Champions League over enkele seizoenen. "Het is een beetje te vergelijken met de Super Bowl in de Verenigde Staten." Om gelijk een belangrijke nuance aan te brengen. "De clubs die in dat geval geen thuiswedstrijd meer kunnen organiseren zullen wel gecompenseerd moeten worden door ons. Maar dat zie ik wel goedkomen. Ik denk echt dat het iets geweldigs kan zijn. Ik hoop dat we dit in het seizoen 2024/25 kunnen introduceren, al weet ik nog niet of we het zo snel voor elkaar zullen krijgen. Qua inkomsten is het sowieso een goed idee."

Ceferin benadrukt in het vraaggesprek met de Franse krant dat zijn plannen worden gesteund door Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter en eigenaar van Paris Saint-Germain. "Ik heb het aan hem voorgelegd en hij vindt het een goed idee." Al-Khelaïfi is al enige tijd lid van het uitvoerend comité van de UEFA en heeft daardoor enige macht in bestuurlijke kringen in Europa. Het idee voor een Final Four is overigens al eerder naar voren geschoven door de ambitieuze Ceferin.

De president van de UEFA moest medio 2020 vanwege de coronacrisis noodgedwongen een andere opzet introduceren voor de laatste fase van de Champions League. De acht kwartfinalisten vertrokken in augustus van dat jaar naar Lissabon om de resterende wedstrijden in het miljardenbal af te werken en per ronde werd maar een duel afgewerkt. Bayern München veroverde uiteindelijk de Champions League door in de finale met 0-1 te winnen van PSG. Ceferin denkt nu echter aan een andere opzet. "In Portugal duurde het twee weken en dat is te lang. Daarom gaan we voor een Final Four, een voetbalweek die eventueel wordt aangevuld met andere evenementen, zoals concerten."