PSV en NAC blijven hopen op geld voor Vloet na sanctie van FIFA

Dinsdag, 8 februari 2022 om 15:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:28

NAC Breda en PSV wachten nog altijd op een transfersom die in 2018 betaald had moeten worden door FC Chiasso voor Rai Vloet. De Zwitserse club nam de aanvallende middenvelder destijds voor 399 duizend euro over van NAC, maar heeft nog geen euro overgemaakt naar de Bredanaren en PSV, waar Vloet zijn jeugdopleiding genoot en debuteerde in het profvoetbal. De Eindhovenaren blijven hopen op het overmaken van een opleidingsvergoeding voor Vloet.

Voetbal International meldt dat Chiasso door de FIFA is bestraft met een internationaal en nationaal transferverbod en een geldboete van twintigduizend Zwitserse frank vanwege het niet betalen van de transfersom voor Vloet. In de afgelopen drieënhalf jaar zijn er meerdere rechtszaken geweest en steeds kwam naar voren dat de Zwitserse club het transferbedrag aan NAC en PSV moest betalen.

Bij de overgang van Vloet naar Chiasso werden direct al grote vraagtekens gezet. De club was op dat moment niet actief op het hoogste niveau en bovendien werd de middenvelder ook niet ingeschreven bij de Zwitserse voetbalbond. Vloet speelde uiteindelijk geen minuut voor Chiasso en werd binnen een maand verkocht aan Frosinone, dat destijds net was gepromoveerd naar de Serie A.

Vloet zei ruim twee jaar later in een interview met Voetbal International dat hij niet beter wist dan dat hij een transfer naar Frosinone zou maken. De creatieve spelmaker hield zich niet bezig met de reden waarom deze overstap via een tussenstation in Zwitserland moest gaan, omdat hij zich naar eigen zeggen ‘niet bezighield met dat soort juridische zaken’. In november kwam Vloet zelf negatief in het nieuws, nadat hij gearresteerd werd na een dodelijk ongeval op de A4. Heracles Almelo besloot hem in eerste instantie bij de selectie te halen, maar kwam hier later alsnog op terug. Bij monde van algemeen directeur Rob Toussaint liet de club vervolgens weten dat Vloet nooit meer een wedstrijd voor Heracles zal spelen.