Ajax-supporters zorgen voor vol uitvak in Lissabon op 23 februari

Dinsdag, 8 februari 2022 om 14:51 • Rian Rosendaal

Het duel in de achtste finale in de Champions League tussen Benfica en Ajax is uitverkocht, zo maakt de Amsterdamse club dinsdag wereldkundig. Op 23 februari zullen naar verwachting 3250 Ajax-supporters het uitvak in het Estádio da Luz vol laten stromen. Dinsdag werden de laatste 395 toegangsbewijzen verkocht. Het stadion van Benfica in Lissabon biedt plaats aan ruim 65.000 bezoekers. De returnwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA volgt drie weken later op 15 maart.

Ajax benadrukt dinsdag in de berichtgeving rondom de uitwedstrijd tegen Benfica dat fans die binnenkort willen afreizen naar Portugal een digitaal internationaal coronabewijs moeten kunnen overleggen via de coronacheck-app. Alleen op die manier is toegang tot het onderkomen van Benfica mogelijk. Vanwege de coronapandemie was het aan het begin van dit seizoen nog onduidelijk of uitfans welkom waren bij de Champions League-duels buiten Amsterdam. De UEFA gaf begin september groen licht voor het meenemen van supporters naar de uitwedstrijden tegen Sporting Lissabon (1-5), Borussia Dortmund (1-3) en Besiktas (1-2).

Het is goed voor de supporters van Ajax, daar de uitvakken in de Eredivisie al enige tijd leeg zijn. Dit seizoen bleven de stadions in Nederland zelfs enige tijd helemaal leeg. Inmiddels zijn voetballiefhebbers weer in beperkte mate welkom in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Ajax strijdt nog op alle fronten mee om de prijzen. Benfica moet worden verslagen voor een plaats in de kwartfinale van de Champions League, terwijl Vitesse woensdagavond de opponent is in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Daarnaast heeft men als koploper een voorsprong van vijf punten opgebouwd op nummer twee PSV.

Ajax krijgt dus op 15 maart bezoek van Benfica in de achtste finale van de Champions League. Momenteel is nog onduidelijk hoeveel bezoekers dat duel in de Johan Cruijff ArenA kunnen bijwonen. De Nederlandse regering houdt in de Eredivisie vast aan een bezettingsgraad van maximaal een derde voor alle stadions, maar de verwachting leeft dat er volgende week op een persconferentie verdere versoepelingen worden doorgevoerd. Wellicht zal de UEFA, de organisator van de Champions League, ook nog met mededelingen komen wat betreft de bezetting van de stadions voor het restant van dit seizoen.