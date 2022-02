‘Barcelona wil defensie volgend seizoen vrijwel volledig op de schop gooien’

Dinsdag, 8 februari 2022 om 14:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:33

Xavi heeft volgend seizoen bij Barcelona een vrijwel volledig nieuwe defensie voor ogen, zo meldt Sport. Met Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang kreeg de selectie van de Catalanen tijdens de winterse transferwindow in offensief opzicht een flinke kwaliteitsimpuls. Volgens de Spaanse krant heeft Barça grote plannen om komende zomer ook de verdediging te versterken.

Barcelona heeft nog altijd de hoop om Erling Braut Haaland na dit seizoen in te lijven, maar volgens Sport heeft het vernieuwen van de verdediging met drie of vier versterkingen voor Xavi prioriteit. Óscar Mingueza, Samuel Umtiti en Clément Lenglet zouden de club komende zomer mogen verlaten. Vooral Lenglet krijgt dit seizoen regelmatig minuten, maar de Spaanse oefenmeester is op zoek naar een ander type verdediger.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook de toekomst van de inmiddels 35-jarige Gerard Piqué is nog onduidelijk. De club lijkt in ieder geval in te zetten op de komst van een transfervrije centrumverdediger en een nieuwe leider in de defensie. De namen van Andreas Christensen en Jules Koundé staan op de shortlist van Barcelona met rood omcirkeld. Xavi is van mening dat Barcelona een 'verdediger van wereldklasse' moet aantrekken, wil het meedoen om de prijzen en hij ziet volgens Sport in Koundé met zijn kracht, techniek en veelzijdigheid 'een verdediger van de toekomst'.

Het aantrekken van Koundé wordt geen eenvoudig verhaal, aangezien Sevilla altijd voet bij stuk gehouden heeft door niet met minder genoegen te nemen dan zijn ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro. Bovendien is Chelsea al een jaar met de Franse verdediger in onderhandeling en zou een mogelijke transfer naar Londen komende zomer zich al in een vergevorderd stadium bevinden. Ondanks alles geloven ze bij Barcelona dat de voorkeur van Koundé uitgaat naar los Azulgrana, indien de club genoeg financiële armslag heeft om zijn komst mogelijk te maken.

Barcelona richt zich niet alleen op centrale verdedigers. De club aast ook nog altijd op de transfervrije komst van César Azpilicueta, terwijl het voor het eerst in vele jaren ook een serieuze concurrent voor Jordi Alba wil halen. Nicolás Tagliafico liep een droomtransfer naar Catalonië tijdens de winterse transferwindow mis. De droomkandidaat van Barça is echter José Gayà, De linksback van Valencia was afgelopen zomer al dicht bij een overstap naar Barcelona, maar staat nu op het punt om zijn contract bij de huidige nummer elf van LaLiga te verlengen.

Tot slot wil Barcelona graag verder met Ronald Araújo. De zevenvoudig Uruguayaans international, legde vorige week nog een eerste officiële aanbieding om zijn contract te verlengen naast zich neer. Araújo verdient volgens AS momenteel ‘slechts’ 900.000 duizend euro, een salaris dat flink lager ligt dan de overige centrumverdedigers van Barcelona. Araújo heeft de intentie om te verlengen, maar zou de waardering van de club terug willen zien op zijn loonstrookje.