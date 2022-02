Ajax wil weten of gedrag Overmars strafbaar is en start tuchtprocedure

Dinsdag, 8 februari 2022 om 13:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:16

Ajax start een tuchtprocedure na de kwestie rondom het grensoverschrijdend gedrag van directeur voetbalzaken Marc Overmars, zo laat de KNVB dinsdag weten aan de NOS. De leiding van de Amsterdamse club wil weten of de inmiddels vertrokken bestuurder strafbare handelingen heeft gepleegd in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de KNVB is er reeds een vooraankondiging gedaan richting het Instituut Sportrechtspraak (ISR) wat betreft Overmars.

Het ISR moet als onafhankelijk orgaan gaan onderzoeken of Overmars strafbaar is geweest met zijn gedrag richting enkele vrouwelijke werknemers van Ajax. Men benadrukt dinsdag wel dat er nog wordt gewacht op een officiële melding van het bestuur van de koploper in de Eredivisie. Mocht de tuchtprocedure daadwerkelijk worden doorgezet door Ajax, dan moet Overmars rekening houden met een tuchtzaak.

Directeur Henk van Aller van het ISR benadrukt dinsdag tegenover de NOS dat spelers en trainers gelijk melding moeten maken van misstanden en grensoverschrijdend gedrag, op het moment dat ze daar kennis over ontvangen. Die afspraken zijn gemaakt met alle sportbonden in Nederland, dus ook de KNVB. Bij Van Aller leeft de verwachting dat Ajax op zeer korte termijn een melding zal neerleggen bij het ISR. Het instituut kan overigens ook op eigen initiatief een onderzoek starten op basis van de reeds door Ajax verschafte informatie rondom Overmars. Ook de berichtgeving in de diverse media zal dan worden meegenomen.

Ajax is verplicht om misstanden en grensoverschrijdend gedrag te melden, net als de overige sportinstanties in Nederland. De clubleiding in Amsterdam wil overigens nog geen reactie geven op het nieuws over een eventuele tuchtzaak. Van Aller voegt dinsdag toe dat de onderzoeken die ISR uitvoert onder leiding staat van verschillende officieren van justitie, die in dat geval als speciaal aanklager optreden. Ongeveer 25 onafhankelijke onderzoekers, in de meeste gevallen met ervaring bij recherche, zullen de feiten en omstandigheden tegen het licht houden. Mocht er sprake zijn van een ernstig strafbaar feit, dan zal overleg worden gepleegd met politie. Tevens krijgen slachtoffers de vraag of ze aangifte willen doen tegen Overmars.

Op basis van de bevindingen van de onderzoekers zal de speciale aanklager een conclusie naar voren brengen. De zaak kan in dat geval bij de tuchtrechter terecht komen, al is het ook mogelijk dat er een schikkingsvoorstel wordt gedaan. Bij het onvoldoende kunnen leveren van bewijs tegen Overmars zal een sepot volgen. Mocht de vertrokken directeur wel tuchtrechtelijk worden vervolgd, dan zullen de zittingen niet openbaar zijn voor publiek.

Ajax maakte zondagavond laat bekend dat Overmars niet langer zal functioneren als directeur voetbalzaken, daar er door hem grensoverschrijdend gedrag is gepleegd richting vrouwelijke werknemers. Het NRC Handelsblad sprak met elf vrouwen over hun ervaringen met Overmars binnen Ajax. Er wordt op meerdere afdelingen binnen de club 'al jaren gefluisterd' over de omgang van Overmars met vrouwen. Sommige medewerkers gaven hem zelfs de bijnaam 'geilneef'.

Drie vrouwen zeggen dat hij zich aan hen opdrong. "Sommige wisten zich geen raad met zijn gedrag, hadden geen idee hoe ze moesten reageren op complimenten over hun uiterlijk of voorstellen om samen wat te drinken", aldus de krant. Andere vrouwen voelden zich gedwongen zijn appjes te beantwoorden. Daarna wilde Overmars horen wat ze deden, met wie ze waren, wat ze aan hadden en vroeg hij om complimenten. De vrouwen die hun verhaal hebben gedaan, willen anoniem blijven. Hun namen zijn wel bekend bij de krant.